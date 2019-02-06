 Украина на 30% реализовала проект по возведению стены на границе с РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 06.02.2019

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Украина

Украина на 30% реализовала проект по возведению стены на границе с РФ

Из-за финансирования срок окончания строительства заграждения на границе с Россией перенесен на 2021 год, заявил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы.

Пункт пропуска на российско-украинской границе Нехотеевка

Пункт пропуска на российско-украинской границе "Нехотеевка"

Проект по строительству заграждения на границы с Россией реализован на 30 процентов, сообщает украинское министерство внутренних дел на своей странице в Facebook в среду, 6 февраля. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, на участке Харьковской области, где проект "практически завершен", уровень контроля над границей составляет "практически 100 процентов", то есть "почти нет" ее нарушений.

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В интервью "Пятому каналу" Слободян отметил, что реализация проекта, который планировалось завершить в 2018 году, никогда не останавливалось. Однако стена до сих пор не построена из-за финансирования, которое "отставало с самого начала", продолжил чиновник, пояснив, что в результате срок был перенесен сначала на 2020-й год, а потом на 2021-й.

На "Стену" были запланированы 320 млн евро

Строительный проект, изначально получивший название "Стена", а затем переименованный в "Европейский вал", был инициирован руководством Украины в 2014 году. О его начале сообщил Арсений Яценюк, в тот момент возглавлявший правительство страны. Проект подразумевает обустройство российско-украинской границы и территорий, прилегающих к районам военных действий в Донбассе и полуострову Крым, аннексированному Россией в 2014 году.

С 2015 года проводится обустройство украино-российской границы со стороны Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На втором этапе предполагается возведение сооружений в Луганской и Донецкой областях. Изначально сообщалось, что на проект "Стена" предполагается потратить 320 миллионов евро.

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МВД Украины сообщает в Facebook о ходе строительства стены на границе с Россией

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в интервью "Пятому каналу"

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