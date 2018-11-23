Украина начала уголовное дело в связи с конфликтом в Керченском проливе

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области открыло уголовное дело в связи с конфликтом в Керченском проливе. Об этом спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 26 ноября. По его словам, досудебное расследование ведется по статьям уголовного кодекса Украины о планировании агрессивной войны, покушении на преступление и умышленном убийстве. Расследованием руководит группа представителей Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Конфликт обсудят в НАТО и ОБСЕ

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ РФ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены шестеро украинских моряков. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

26 ноября ситуацию в проливе обсудят на специальных заседаниях Комиссии НАТО - Украина, Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), а также на встрече в "нормандском формате" в Берлине. В этот же день украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения на 60 дней.

Глава украинского МИДа Павел Климкин 26 ноября на совместном с представителем ВМС Украины заявил, что Киев "будет искать пути мирного урегулирования" конфликта. При этом украинская сторона "сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту" в соответствии с Уставом ООН, подчеркнул министр.

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