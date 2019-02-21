Украина может запретить Maruv представлять страну на "Евровидении-2019"

В Украине разгорелся скандал вокруг победительницы отборочного турнира "Национальный выбор" певицы Maruv, получившей право представлять страну на "Евровидении-2019". Поводом для скандала стала информация о том, что у певицы запланирован ряд концертов в России. Многие считают, что подобная гражданская позиция не дает Maruv права представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Как написал на своей странице в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, "история с участником от Украины на "Евровидении" еще не завершена", поскольку "представителем страны не может быть артист, который гастролирует в стране-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего непристойного".

Участие певицы в "Евровидении-2019" должна официально утвердить Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Как заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, решение об этом будет принято в течение 48 часов после завершения всеукраинского отборочного конкурса, состоявшегося вечером 23 февраля.

Maruv воздерживается от комментариев

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - цитирует Кольцову интернет-сайт 112.ua.

Прямого ответа на вопрос, есть ли в договоре пункт, предусматривающий прекращение гастролей по России как условие участия в "Евровидении-2019", Кольцова не дала. Она лишь добавила, что Maruv должна прояснить свою позицию в течение 24 часов после своей победы во всеукраинском турнире "Национальный выбор".

Вокалистка выиграла конкурс, получив наибольшее число баллов в финале: шесть ей поставили телезрители, пять - судьи. Пока что певица никак не прокомментировала сложившуюся вокруг нее ситуацию.

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

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