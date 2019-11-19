 Украина и Чехия расширяют военно-техническое сотрудничество | Новости из Германии об Украине | DW | 19.11.2019

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Украина

Украина и Чехия расширяют военно-техническое сотрудничество

Украина усилит взаимодействие со странами Вышеградской четверки, заявил Владимир Зеленский на встрече с премьером Чехии в Киеве. Андрей Бабиш поддержал украинские реформы и осудил агрессию России.

Андрей Бабиш и Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и Чехии

Пресс-конференция Андрея Бабиша и Владимира Зеленского в Киеве

Украина и Чехия договорились расширить военно-техническое сотрудничество. Стороны "внедрили производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах", заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем в Киеве во вторник, 19 ноября.

Кроме того, Киев усилит взаимодействие со странами Вышеградской четверки - Венгрией, Чехией, Польшей и Словакией, добавил Зеленский. "Уверен, что опыт интеграции этих государств в ЕС будет для нас очень полезным", - отметил украинский президент.

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Он назвал первый за 11 лет визит премьер-министра Чехии в Украину выходом отношений двух стран "на новый уровень". В свою очередь, Бабиш пригласил Зеленского посетить встречу Вышеградской четверки в Праге в мае 2020 года.

Чехия осуждает агрессию России

Глава правительства Чехии в ходе пресс-конференции заявил о поддержке "территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах". Прага "осуждает российскую агрессию на востоке страны и нелегальную аннексию Крыма", цитирует Бабиша агентство "Українськi Новини". Чешский премьер особо выделил "большие ожидания от встречи в "нормандском формате", которая пройдет в Париже 9 декабря.

Прага поддерживает реформы Киева

Бабиш отметил "искренний, дружеский и очень конкретный" характер встречи. Кроме того, глава правительства Чехии поддержал украинские реформы. Чешские "предприниматели и инвесторы следят за антикоррупционной деятельностью, за реформой правовой системы" в Украине, подчеркнул Бабиш.

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