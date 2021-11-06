Украина и Россия

Ангела Меркель: канцлер в эпоху кризисов. Документальный фильм DW

Ангела Меркель решила уйти из большой политики после выборов в 2021 году. 16 лет она была канцлером ФРГ. Меркель входила в число наиболее влиятельных мировых политиков и не раз участвовала в разрешении кризисов или конфликтов. В ходе работы над документальным фильмом о ней DW взяла у интервью у ряда бывших лидеров глав и правительств, которые рассказали о своем отношении к Ангеле Меркель.