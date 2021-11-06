На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Украина и Россия".
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Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?
Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.
Почему Украина так резко отреагировала на договор между "Газпромом" и Венгрией? Что будет с договором транзите газа через Украину после 2024 года? И чего добивается "Газпром"? Интервью с украинским экспертом по энергетике.
Ангела Меркель решила уйти из большой политики после выборов в 2021 году. 16 лет она была канцлером ФРГ. Меркель входила в число наиболее влиятельных мировых политиков и не раз участвовала в разрешении кризисов или конфликтов. В ходе работы над документальным фильмом о ней DW взяла у интервью у ряда бывших лидеров глав и правительств, которые рассказали о своем отношении к Ангеле Меркель.