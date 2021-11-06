Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина и Россия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Украина и Россия".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России 06.11.2021

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead of the NATO Defence Ministers Meeting in Brussels, Belgium on October 23, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс 22.10.2021

Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?

Россия, Украина, Афганистан: Что обсудят министры обороны стран НАТО? 21.10.2021

На двухдневной встрече в Брюсселе должны принять новую стратегию по защите от потенциального нападения со стороны России и сделать выводы по итогам миссии в Афганистане.
6.10.2021, Berlin*** Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesverteidigungsministerin, nimmt an der Konferenz Bilanzierung und Würdigung 20 Jahre Afghanistan-Einsatz teil und hält eine Rede. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist mit Abschluss der militärischen Evakuierungsoperation am Flughafen Kabul seit dem 27. August 2021 endgültig beendet.

Министр обороны ФРГ призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой 21.10.2021

НАТО должна ясно продемонстрировать России, что она готова и к военным действиям, заявила Крамп-Карренбауэр. Россия пригрозила НАТО последствиями на случай дальнейших шагов по приему Украины в альянс.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service on duty in the Kerch Strait. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Вопрос юрисдикции суда по керченскому конфликту решится через несколько месяцев 16.10.2021

Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Gasflamme brennt am 09.05.2016 in Berlin. (zu dpa Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter vom 28.12.2016) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что Еврокомиссия предлагает делать с высокими ценами на газ 13.10.2021

ЕК представила набор мер в ответ на рост цен на газ и электроэнергию. DW объясняет, в чем эти меры состоят, а также какую роль играют Россия, Украина и стран Азии в кризисе и его преодолении.
26.11.2018, Russland, Kerch: CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2018: The Nikopol gunboat (L) and the Yany Kapu tugboat of the Ukrainian Navy tugged to the Kerch Seaport. On November 25, 2018, three Ukrainian Navy vessels illegally crossed the Russian border and intruded into Russia's territorial waters. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Трибунал в Гааге начинает слушания по керченскому инциденту 11.10.2021

Слушания проходят по иску Украины к России о захвате украинских судов в Керченском проливе. На данном этапе решается вопрос о юрисдикции, слушания будут проходить в гибридном формате.

Газ в Венгрию в обход Украины: эксперт объясняет резкую реакцию Киева (28.09.2021) 28.09.2021

Почему Украина так резко отреагировала на договор между "Газпромом" и Венгрией? Что будет с договором транзите газа через Украину после 2024 года? И чего добивается "Газпром"? Интервью с украинским экспертом по энергетике.

Ангела Меркель: канцлер в эпоху кризисов. Документальный фильм DW 22.09.2021

Ангела Меркель решила уйти из большой политики после выборов в 2021 году. 16 лет она была канцлером ФРГ. Меркель входила в число наиболее влиятельных мировых политиков и не раз участвовала в разрешении кризисов или конфликтов. В ходе работы над документальным фильмом о ней DW взяла у интервью у ряда бывших лидеров глав и правительств, которые рассказали о своем отношении к Ангеле Меркель.
Ukrainian President Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attends a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel following their talks at the Mariinsky palace in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. German Chancellor Angela Merkel arrived to Kyiv for a working visit to meet with top Ukrainian officials. (Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP)

Зеленский не исключает опасность полномасштабной войны с Россией 10.09.2021

Президент Украины указал, что если Россия решится на войну с Украиной, то это будет самой большой ошибкой Москвы.
26.03.2018 The Russian flag is seen through barbed wire as it flies on the roof of the Russian embassy in Kiev, Ukraine March 26, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Украина и Россия расширили санкции друг против друга 21.08.2021

Киев ввел санкции против ряда россиян, которых он считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму. Москва в ответ ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
An aerial view from a plane shows a New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant during a tour to the Chernobyl exclusion zone, Ukraine April 3, 2021. Ukraine International Airlines made a special offer marking the 35th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. Tourists get a bird's eye view of abandoned buildings in the ghost town of Pripyat and the massive domed structure covering a reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant that exploded on April 26, 1986. Picture taken April 3, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Украина открыла возле Чернобыля собственное хранилище ядерных отходов 21.08.2021

Введение хранилища в эксплуатацию призвано положить конец зависимости Украины от России в сфере хранения ядерных отходов.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине 23.07.2021

Отказ ЕСПЧ от задействования обеспечительных мер по жалобе РФ связан с тем, что, по мнению суда, нет серьезного риска "нанесения непоправимого ущерба основным правам".
10.01.2020, Russland, Yalta: 6126900 10.01.2020 Russian Deputy Prime Minister Dmitry Kozak talks to the media following a meeting on the social and economic development of Sevastopol and the Republic of Crimea in Yalta, Crimea, Russia. Evgeny Biyatov / Sputnik Foto: Evgeny Biyatov/Sputnik/dpa |

Представитель Путина: право Киева - решать о вступлении в ЕС и НАТО 21.07.2021

По словам Дмитрия Козака, Украина вправе принимать решения о присоединении к Евросоюзу и НАТО - независимо  от того, "выгодно это или невыгодно России".
Показать еще