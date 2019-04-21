Украина Зеленского - надежда, рожденная гневом

Комик Владимир Зеленский с рекордным результатом одержал победу над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины. DW о том, почему страна поверила ему, и что ее ждет.
Владимир Зеленский ликует после объявления данных экзитполов во втором туре выборов президента Украины
По итогам выборов президента Украина установила сразу несколько рекордов. Если официальные итоги второго тура, который прошел в воскресенье, 21 апреля, подтвердят данные экзитполов, то теперь уже бывший комик и шоумен Владимир Зеленский получил около трех четвертей голосов избирателей. Такого не было за почти 30 лет независимости нынешней Украины.
Другой рекорд - скорость, с которой Зеленский завоевал президентское кресло. Объявив в новогоднюю ночь о своем намерении баллотироваться на выборах, он уже 31 марта победил в первом туре с 30 процентами, а еще через три недели - во втором туре - улучшил свой результат в 2,5 раза. Наконец, третий рекорд: выборы выиграл не профессиональный политик, а новичок, актер, сыгравший роль школьного учителя, ставшего президентом в популярном телесериале "Слуга народа".
В чем секрет успеха Зеленского
Как вышло, что 41-летний дебютант в политике, объявивший о своей кандидатуре за три месяца до выборов, не имея четкой программы и почти не ведя избирательную кампанию, получил такой кредит доверия?
Результат Зеленского выглядит неожиданным лишь на первый взгляд. Украинские социологи годами фиксируют низкий уровень доверия к политикам, и особенно - к президенту. Одновременно у избирателей есть высокий запрос на новые лица. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в апреле 2018 года, то есть за год до нынешних выборов, Зеленский имел самый высокий рейтинг симпатий в списке из почти 30 имен. К нему положительно относились 40 процентов респондентов, столько же - нейтрально, а отрицательно - 11.
У Порошенко баланс был противоположный. К президенту положительно относились около 10 процентов, 13 - нейтрально, и чуть более 70 процентов - негативно. Победа Зеленского - результат разочарования президентом, разочарования, граничащего с гневом. На это указал и сам Зеленский во время дебатов на стадионе в Киеве в преддверии второго тура, когда сказал Порошенко: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор".
Почему Порошенко проиграл
Но были и другие причины. Украинцы неохотно переизбирают своих лидеров. Из пяти президентов переизбраться удалось лишь Леониду Кучме. Порошенко, по мнению обозревателей, недооценил желание перемен в обществе и переоценил собственные успехи, к которым он относит, прежде всего, достижения во внешней политике - безвизовый режим и экономическую интеграцию с Евросоюзом.
Во внутренней политике к Порошенко росло число претензий - от начатой после аннексии Россией Крыма форсированной проукраинской культурной политики, переименования советских названий городов, сел и улиц до роста цен на газ и обвинений в коррупции против его окружения. Попытка Порошенко проявить себя в роли верховного главнокомандующего во время войны в Донбассе не сработала, усилия в создании независимой от России новой православной церкви не добавили ему симпатий.
По мнению большинства аналитиков, кампания Порошенко выглядела слабо, без новых идей по форме и по содержанию. Зеленский хотя и отмалчивался и избегал интервью, но успешно сделал ставку на молодежь и привлек ее внимание при помощи социальных сетей. Предложенные им дебаты на стадионе стали новым явлением для украинской демократии.
Пойдет ли Зеленский на компромисс с Москвой?
Порошенко утратил поддержку центра Украины, областей в сердце страны, чье влияние выросло после потери Крыма и части Донбасса. Это касается и самой густонаселенной области - Днепропетровской. Возможно, высокий результат Зеленского там связан и с фактором земляка, ведь он - уроженец Кривого Рога, второго по величине промышленного города области. Максимальную поддержку он получил в русскоязычных областях на юге и востоке Украины - там, где раньше выигрывали кандидаты, выступающие за сближение с Россией.
То, как поведет себя в отношениях с Москвой Зеленский, считается одним из главных тестов его президентства. Пока он немногословен и говорит о приверженности прежнему курсу на евроинтеграцию. Но критики ожидают от него более компромиссного тона на переговорах с Кремлем, на необходимость которого намекал сам Зеленский. Одним из ключевых пунктов является судьба фактически замороженных минских соглашений по реинтеграции в Украину, контролируемых сепаратистами регионов Донецка и Луганска.
Главные риски Украины победившего Зеленского
Чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки и провести другие реформы, Зеленскому понадобится большинство в парламенте. Выборы в Верховную раду запланированы на осень. Социологи прогнозируют его недавно созданной партии "Слуга народа" лидерство, но многое будет зависеть от первых месяцев правления нового президента и того, кого он приведет во власть. Уходящий глава государства уже заявил, что останется в политике и будет защищать то, что считает своими достижениями. "У нового президента будет сильная оппозиция", - пообещал Порошенко.
Одним из главных рисков для Украины после победы Зеленского, похоже, будет угроза нового противостояния в обществе. Выборы вскрыли старую линию раскола на условный прозападный и пророссийский лагеря, добавив новую - в среде прозападного лагеря есть сторонники и противники Зеленского. Еще одним риском представляется возможное усиление влияния олигархов, которое критики будущего президента связывают с его неопытностью. После первого тура Петр Порошенко публично заявил о том, что считает Зеленского марионеткой Игоря Коломойского. Сам Зеленский какие-либо политические связи с опальным олигархом отрицал.
Наконец, серьезным вызовом для нового президента является высокий уровень ожиданий и надежд населения на быстрое улучшение жизни. Впрочем, в отличие от предшественников, Зеленский, судя по его словам, готов быть президентом только один срок.
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