Украина Зеленского - надежда, рожденная гневом

По итогам выборов президента Украина установила сразу несколько рекордов. Если официальные итоги второго тура, который прошел в воскресенье, 21 апреля, подтвердят данные экзитполов, то теперь уже бывший комик и шоумен Владимир Зеленский получил около трех четвертей голосов избирателей. Такого не было за почти 30 лет независимости нынешней Украины.

Другой рекорд - скорость, с которой Зеленский завоевал президентское кресло. Объявив в новогоднюю ночь о своем намерении баллотироваться на выборах, он уже 31 марта победил в первом туре с 30 процентами, а еще через три недели - во втором туре - улучшил свой результат в 2,5 раза. Наконец, третий рекорд: выборы выиграл не профессиональный политик, а новичок, актер, сыгравший роль школьного учителя, ставшего президентом в популярном телесериале "Слуга народа".

В чем секрет успеха Зеленского

Как вышло, что 41-летний дебютант в политике, объявивший о своей кандидатуре за три месяца до выборов, не имея четкой программы и почти не ведя избирательную кампанию, получил такой кредит доверия?

Владимир Зеленский

Результат Зеленского выглядит неожиданным лишь на первый взгляд. Украинские социологи годами фиксируют низкий уровень доверия к политикам, и особенно - к президенту. Одновременно у избирателей есть высокий запрос на новые лица. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в апреле 2018 года, то есть за год до нынешних выборов, Зеленский имел самый высокий рейтинг симпатий в списке из почти 30 имен. К нему положительно относились 40 процентов респондентов, столько же - нейтрально, а отрицательно - 11.

У Порошенко баланс был противоположный. К президенту положительно относились около 10 процентов, 13 - нейтрально, и чуть более 70 процентов - негативно. Победа Зеленского - результат разочарования президентом, разочарования, граничащего с гневом. На это указал и сам Зеленский во время дебатов на стадионе в Киеве в преддверии второго тура, когда сказал Порошенко: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор".

Почему Порошенко проиграл

Но были и другие причины. Украинцы неохотно переизбирают своих лидеров. Из пяти президентов переизбраться удалось лишь Леониду Кучме. Порошенко, по мнению обозревателей, недооценил желание перемен в обществе и переоценил собственные успехи, к которым он относит, прежде всего, достижения во внешней политике - безвизовый режим и экономическую интеграцию с Евросоюзом.

Петр Порошенко не стал медлить с признанием своего поражения

Во внутренней политике к Порошенко росло число претензий - от начатой после аннексии Россией Крыма форсированной проукраинской культурной политики, переименования советских названий городов, сел и улиц до роста цен на газ и обвинений в коррупции против его окружения. Попытка Порошенко проявить себя в роли верховного главнокомандующего во время войны в Донбассе не сработала, усилия в создании независимой от России новой православной церкви не добавили ему симпатий.

По мнению большинства аналитиков, кампания Порошенко выглядела слабо, без новых идей по форме и по содержанию. Зеленский хотя и отмалчивался и избегал интервью, но успешно сделал ставку на молодежь и привлек ее внимание при помощи социальных сетей. Предложенные им дебаты на стадионе стали новым явлением для украинской демократии.

Пойдет ли Зеленский на компромисс с Москвой?

Порошенко утратил поддержку центра Украины, областей в сердце страны, чье влияние выросло после потери Крыма и части Донбасса. Это касается и самой густонаселенной области - Днепропетровской. Возможно, высокий результат Зеленского там связан и с фактором земляка, ведь он - уроженец Кривого Рога, второго по величине промышленного города области. Максимальную поддержку он получил в русскоязычных областях на юге и востоке Украины - там, где раньше выигрывали кандидаты, выступающие за сближение с Россией.

То, как поведет себя в отношениях с Москвой Зеленский, считается одним из главных тестов его президентства. Пока он немногословен и говорит о приверженности прежнему курсу на евроинтеграцию. Но критики ожидают от него более компромиссного тона на переговорах с Кремлем, на необходимость которого намекал сам Зеленский. Одним из ключевых пунктов является судьба фактически замороженных минских соглашений по реинтеграции в Украину, контролируемых сепаратистами регионов Донецка и Луганска.

Главные риски Украины победившего Зеленского

Чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки и провести другие реформы, Зеленскому понадобится большинство в парламенте. Выборы в Верховную раду запланированы на осень. Социологи прогнозируют его недавно созданной партии "Слуга народа" лидерство, но многое будет зависеть от первых месяцев правления нового президента и того, кого он приведет во власть. Уходящий глава государства уже заявил, что останется в политике и будет защищать то, что считает своими достижениями. "У нового президента будет сильная оппозиция", - пообещал Порошенко.

Одним из главных рисков для Украины после победы Зеленского, похоже, будет угроза нового противостояния в обществе. Выборы вскрыли старую линию раскола на условный прозападный и пророссийский лагеря, добавив новую - в среде прозападного лагеря есть сторонники и противники Зеленского. Еще одним риском представляется возможное усиление влияния олигархов, которое критики будущего президента связывают с его неопытностью. После первого тура Петр Порошенко публично заявил о том, что считает Зеленского марионеткой Игоря Коломойского. Сам Зеленский какие-либо политические связи с опальным олигархом отрицал.

Наконец, серьезным вызовом для нового президента является высокий уровень ожиданий и надежд населения на быстрое улучшение жизни. Впрочем, в отличие от предшественников, Зеленский, судя по его словам, готов быть президентом только один срок.

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