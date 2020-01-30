Украина запрещает использование животных в цирке

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины готовит законопроект о запрете использования животных в цирках и развлекательных шоу с 2021 года, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба ведомства. Запрет касается и государственных цирков, и частных передвижных. "Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос общества", - заявила замминистра Ирина Подоляк.

В Минкультуры предлагают циркам в течение 2020 года обновить свои программы, чтобы с 2021 года там не использовали животных. По данным министерства, сейчас только в семи государственных цирках Украины задействованы 317 животных, 96 из которых в собственности государства, остальных цирки арендуют.

Запрет не будет касаться животных, которые участвуют в терапии и спортивных соревнованиях, а также служебных собак.

Ранее министерство подписало меморандум с частным экопарком, который обязался взять себе животных и ухаживать за ними в соответствии с их потребностями. Ведутся переговоры с другими общественными организациями, которые готовы взять на себя содержание животных.

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