 Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем | Новости из Германии о Европе | DW | 01.11.2018

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Европа

Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем

ВС Украины проводят летные испытания ракет средней дальности в Херсонской области. Часть воздушного пространства будет закрыта до 4 ноября.

Вид на Черное море (фото из архива)

Украина на период с 1 по 4 ноября закрывает часть воздушного пространства над Черным морем для проведения в Херсонской области летных испытаний ракет средней дальности в составе зенитно-ракетных комплексов. Об этом в среду, 31 октября, сообщил представитель командования Воздушными силами ВС Украины Дмитрий Струтинский.

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Как уточнил "Український мілітарний портал", речь идет о районе площадью 100 на 450 километров к западу от оккупированного Россией Крыма.

Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, используемую для оперативных извещений об изменениях в правилах полетов.

Официальное заявление о начале испытаний ВС Украины должны сделать в течение дня 1 ноября.

Ранее, с 8 по 19 октября, в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прошли авиационные учения "Чистое небо - 2018" при участии стран-членов НАТО.

 

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