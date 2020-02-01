 Украина готова начать транзит нефти в Беларусь | Новости из Германии о России | DW | 19.02.2020

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Россия

Украина готова начать транзит нефти в Беларусь

Киев предлагает использовать для поставок нефтепровод "Одесса-Броды" и железнодорожный транспорт, чтобы восполнить нехватку сырья из-за отсутствия российских поставок.

Украинский участок нефтепровода Дружба

Украинский участок нефтепровода "Дружба"

Украина может обеспечить поставки нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" и железнодорожным транспортом, заявил в среду, 19 февраля, посол Украины в Минске Игорь Кизим. Он подчеркнул, что это будет актом поддержки Киевом Минска: "Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо". Речь идет о российском эмбарго на поставки топливо в Украину летом 2019 года, отмечает белорусское издание Naviny.by.

Контекст

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании остановили поставки нефти в Беларусь, в связи с отсутствием подписанных контрактов. Минск отказался платить премию к цене поставщикам нефти в условиях роста цен на российское сырье. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сократить зависимость страны от российской нефти и довести объемы импорта из России до 30-40% от всех потребностей республики в нефти.

Ранее Беларусь уже получила через Литву партию норвежской нефти. Прорабатываются варианты поставок американской и саудовской нефти через европейские порты. Лукашенко также заявил, что Беларусь может отбирать транзитную нефть  из трубопровода "Дружба".

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