Украина выбирает президента: самое главное

В Украине проходят выборы президента. На главный пост в стране претендуют 39 кандидатов. В тройке лидеров - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. DW ведет хронику событий (время мск).
Спустя пять лет после Майдана в Украине в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента. В борьбе за пост главы государства - 39 кандидатов, среди них - три основных: действующий президент Петр Порошенко, глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также шоумен и худрук студии "Квартал 95", ранее не имевший опыта в политике, Владимир Зеленский. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур, который пройдет 21 апреля. DW следит за ходом голосования.
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Как свидетельствуют кадры, передаваемые местными журналистами из Станицы Луганской, народу в районе временного пункта перехода в утренние часы - мало. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма 31 марта голосование не проводится.
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Кандидат в президенты, народный депутат Украины Юрий Бойко отдал свой голос на избирательном участке в селе Иванковичи (Киевская область).
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Мэр Киева Виталий Кличко уже проголосовал на выборах президента Украины. Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде.
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Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии. Участок, образованный при посольстве Украины в Канберре, открылся (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта). Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии, об этом сообщает "Европейская правда".
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Безопасность в стране в день голосования обеспечивают более 39000 полицейских, для охраны окружных избирательных комиссий привлечено 518 представителей правоохранительных органов
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Избирательные участки в стране открылись в 8.00 утра и будут работать до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским). Проголосовать можно на одном из почти 30 тысяч участков.
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