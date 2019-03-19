Украина борется за сохранение Ханского дворца в Бахчисарае

В Украине специалисты и представители властей критикуют начатую в конце 2017 года властями аннексированного Крыма масштабную реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае. По их мнению, в результате реконструкции дворец может необратимо потерять свою историческую подлинность. Киев намерен обратиться в международные суды, чтобы защитить дворец.

Строители используют неподходящие материалы и технологии

Родовая резиденция правителей Крымского ханства династии Гиреев - Ханский дворец в Бахчисарае - еще в 2013 году был внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Киев уже готовил документы, чтобы этот памятник архитектуры попал в основной список, но этому помешала аннексия Крыма.

Эльмира Аблялимова

Экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова, которая сейчас живет в Киеве, - одна из критиков начатой реставрации. Информацию о ситуации вокруг Ханского дворца она получает благодаря друзьям и активистам, которые остались в Крыму. Они собирают данные об изменениях, внесенных в ходе реконструкции архитектурного памятника, документируют и снимают нарушения на видео.

Аблялимова обращает внимание на то, что реконструкцию начали с самого старого объекта дворцового комплекса (Большой ханской мечети), не проведя при этом никаких предварительных реставрационных работ. По данным Аблялимовой, строители используют неподходящие материалы и технологии: "По факту они изменили подлинность объекта, к которой уже невозможно эту мечеть вернуть".

Испанская черепица и железобетон

Нынешнее руководство Бахчисарайского историко-культурного заповедника, отвечая на запрос DW, сообщило о проведении "мер по сохранению объекта культурного наследия" и объяснило срочную необходимость таких работ "аварийным состоянием главного корпуса Ханского дворца". В ответе указывается, что "наклон северного ската крыши Ханской мечети достиг критического состояния".

Строительный мусор рядом с Ханской мечетью (фото из архива)

Поэтому работники музея-заповедника "в пределах своих полномочий осуществляют систематический контроль проектных и производственных работ", а его руководство "систематически встречается с лидерами крымскотатарской общественности для обсуждения проектных решений".

В свою очередь Эльмира Аблялимова говорит, что подрядная организация не имеет опыта реставрационных работ. "Субподрядчик - это обычные строители, а не реставраторы. Поэтому все работы проведены с грубыми нарушениями. Даже минимальные требования к сохранению памятника архитектуры не были предусмотрены", - возмущается Аблялимова.

В качестве примера она привела ситуацию с кровлей Большой ханской мечети, которая состояла из черепицы, изготовленной из местной глины, и была закреплена без единого гвоздя. Сейчас, подчеркивает экс-директор, мечеть покрыли современной фабричной черепицей, закрепив ее обычными шурупами. Кроме того, добавляет она, из-за дополнительной нагрузки на старые стены со стороны современных стройматериалов по периметру Большой ханской мечети пошли трещины и потрескались витражи.

В гаремном дворе заливают бетон (фото из архива)

Нынешнее руководство Бахчисарайского историко-культурного заповедника подтвердило, что действительно демонтировало стропильную систему с черепичным покрытием, уложило горизонтальный железобетонный выравнивающий слой, а также установило кровлю с современной черепицей испанского производства. При этом в музее-заповеднике так и не объяснили, почему выбрали именно такое покрытие для исторического памятника.

Поиск доказательств разрушения Ханского дворца

Попытки Эльмиры Аблялимовой остановить реставрацию Ханского дворца через обращения суды в Крыму и в России не принесли успеха. Соответствующие иски, направленные в эти суды российским адвокатом Николаем Полозовым от его имени, даже не были приняты к рассмотрению.

В Украине считают, что Россия должна ответить за "уничтожение памятника архитектуры". "Мы собираем сканы, фотографии, свидетельствующие о грубом обращении с этим мировым наследием, - заявил в Киеве министр культуры Украины Евгений Нищук. - Материалы мы передаем в Генпрокуратуру Украины и правоохранительные органы. Они уже дали возможность открыть уголовные производства, чтобы отстаивать это наследие и наши права в международных судах".

Чтобы обратиться в международный суд, Украина должна представить обоснованные доказательства разрушения Ханского дворца. Соответствующую экспертизу могут провести только независимые международные специалисты, например, из ЮНЕСКО. Украинская сторона изначально обращалась в эту организацию.

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, исполнительный комитет ЮНЕСКО рекомендовал генсеку этой организации сформировать и отправить мониторинговую миссию в Крым. "Россияне соглашаются на это, но при условии, что миссия заедет только через Россию, то есть, признав Крым российской территории. Понятно, что ЮНЕСКО этого позволить себе не может", - констатирует Чубаров.

Между тем Украина пытается привлечь к решению проблемы и Турцию. Правда, реакция Анкары пока остается довольно сдержанной. Во время одного из международных форумов в Киеве посол Турции в Украине Яхмур Ахмет Гюльдере лишь дипломатично заметил: "Мы активно обсуждали этот вопрос с украинским правительством и представителями крымских татар. Мы пытаемся определить, как Турция может помочь тому, чтобы Ханский дворец был сохранен в его оригинальном виде".

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