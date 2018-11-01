Украина арестовала 3 тысячи тонн продукции завода из "ЛНР"

В украинском Мариуполе арестованы 3 тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который расположен на территории так называемой "ЛНР". Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook . "Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", - написал Луценко.

Он также добавил, что продукция перевозилась судном, следующим из "российского порта" под флагом Либерии в Бельгию. Судя по фотографии, размещенной Юрием Луценко, судно называется Comet. В настоящий момент в Мариуполе находится сухогруз Comet, следующий под флагом Либерии. В порт Мариуполя он зашел 28 октября, куда прибыл из российского Темрюка, сообщает РБК.

Ранее, 30 октября, Украина и Россия обменялись задержанными моряками с российского судна "Норд" и украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105".

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Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак. Автор: Илья Коваль

