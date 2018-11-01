 Украина арестовала 3 тысячи тонн продукции завода из ″ЛНР″ | Новости из Германии об Украине | DW | 01.11.2018

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Украина

Украина арестовала 3 тысячи тонн продукции завода из "ЛНР"

По словам генпрокурора Украины, в Мариуполе задержано судно с продукцией из "ЛНР". Находившиеся на ней 3 тысячи тонн изделий Алчевского металлургического комбината арестованы.

Береговая охрана в Мариуполе (фото из архива)

Береговая охрана в Мариуполе (фото из архива)

В украинском Мариуполе арестованы 3 тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который расположен на территории так называемой "ЛНР". Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генеральный прокурор Украины  Юрий Луценко на своей странице в Facebook . "Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", - написал Луценко.

Контекст

Миллионы, которых ждут в Кремле, это гости из Центральной Азии и украинцы, присоединенные вместе с землей. Россия останется непривлекательной для других мигрантов, считает Иван Преображенский. (01.11.2018)

Семь членов экипажа задержанного в Украине сейнера "Норд" вернулись в аннексированный Крым, одновременно на родину отправились украинские моряки. Начаты переговоры об обмене капитанов судов. (30.10.2018)

Он также добавил, что продукция перевозилась судном, следующим из "российского порта" под флагом Либерии в Бельгию. Судя по фотографии, размещенной Юрием Луценко, судно называется Comet. В настоящий момент в Мариуполе находится сухогруз Comet, следующий под флагом Либерии. В порт Мариуполя он зашел 28 октября, куда прибыл из российского Темрюка, сообщает РБК.

Ранее, 30 октября, Украина и Россия обменялись задержанными моряками с российского судна "Норд" и украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105".

 

 

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    Автор: Илья Коваль


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