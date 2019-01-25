Украденная картина Куинджи с изображением Крыма найдена

Картина "Ай-Петри. Крым" российского художника Архипа Куинджи, похищенная 27 января с выставки в Третьяковской галерее, найдена. Об этом сообщила в понедельник, 28 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемый в краже - 31-летний мужчина - задержан в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.

Он рассказал правоохранительным органам, что спрятал объект на территории строящегося объекта. Полиции в итоге удалось обнаружить экспонат в указанном месте. О состоянии красочного слоя не сообщается.



Ведется розыск сообщников



Известно, что обвиняемого ранее уже задерживали за хранение наркотиков, он находился под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают его возможных сообщников. Уголовное дело возбуждено по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность". Предполагается, что преступник действовал в корыстных интересах.

По данным Минкультуры и страховой организации "Стерх", стоимость полотна "Ай-Петри. Крым" составляет порядка 12 млн рублей (около 160 тысяч евро).

Кража произошла 27 января на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Преступник снял картину со стены и вынул полотно из рамы. По предварительным данным, в похищении участвовали двое грабителей, они попали в объективы камер скрытого наблюдения. Сигнализация не сработала, поэтому охранники были уверены в том, что картину забирает сотрудник музея. С места преступления грабители скрылись предположительно на "Мерседесе" белого цвета.



На полотне "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи изображен горный массив Крыма в сиренево-серых тонах. Работа входила в состав постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.



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