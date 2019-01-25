 Украденная картина Куинджи с изображением Крыма найдена | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Украденная картина Куинджи с изображением Крыма найдена

Предполагаемый похититель - 31-летний мужчина с криминальным прошлым - задержан. Сейчас полиция разыскивает его сообщников.

Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым

Картина "Ай-Петри. Крым" российского художника Архипа Куинджи, похищенная 27 января с выставки в Третьяковской галерее, найдена. Об этом сообщила в понедельник, 28 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемый в краже - 31-летний мужчина - задержан в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.

Он рассказал правоохранительным органам, что спрятал объект на территории строящегося объекта. Полиции в итоге удалось обнаружить экспонат в указанном месте. О состоянии красочного слоя не сообщается.

Ведется розыск сообщников

Известно, что обвиняемого ранее уже задерживали за хранение наркотиков, он находился под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают его возможных сообщников. Уголовное дело возбуждено по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность". Предполагается, что преступник действовал в корыстных интересах.

По данным Минкультуры и страховой организации "Стерх", стоимость полотна "Ай-Петри. Крым" составляет порядка 12 млн рублей (около 160 тысяч евро).

Кража произошла 27 января на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Преступник снял картину со стены и вынул полотно из рамы. По предварительным данным, в похищении участвовали двое грабителей, они попали в объективы камер скрытого наблюдения. Сигнализация не сработала, поэтому охранники были уверены в том, что картину забирает сотрудник музея. С места преступления грабители скрылись предположительно на "Мерседесе" белого цвета.

На полотне "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи изображен горный массив Крыма в сиренево-серых тонах. Работа входила в состав постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.

 

Смотритетакже:

  • Саксонская Швейцария

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Саксонская Швейцария

    Причудливые ландшафты песчаных гор, расположенных в долине Эльбы, неподалеку от Дрездена, немецкие художники прославили еще в XVIII веке. Извилистые ущелья, кажущиеся бездонными пропасти и похожие на окаменевшие чудовища скалы становились мотивами и для живописцев-романтиков, и для мастеров авангарда.

  • Адриан Цинг. ''В Саксонской Швейцарии''

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Интересно, что основоположником дрезденской школы пейзажа во второй половине XVIII века считается не немец, а швейцарец - Адриан Цинг (Adrian Zingg). Его пригласили ко двору саксонского курфюрста. Ностальгии Цинга мы обязаны тем, что эту картину, написанную в 1786 году, он назвал "В Саксонской Швейцарии''. Название привилось.

  • Остров Рюген

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Остров Рюген

    На немецком побережье Балтийского моря вырос один из выдающихся художников эпохи раннего романтизма - Каспар Давид Фридрих (Caspar David Friedrich). Еще в юные годы его восхищали ландшафты родного края, особенно - знаменитые Меловые скалы самого большого немецкого острова.

  • Каспар Давид Фридрих, Меловые скалы на острове Рюген

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    "Меловые скалы на острове Рюген", увековеченные им на полотне в 1818 году, - одно из самых известных живописных полотен Каспара Давида Фридриха. Разумеется, здесь, как и в других картинах романтика, они идеализированы. "Природа, мир, тайник вселенной", - так писал Борис Пастернак.

  • Мурнау-ам-Штаффельзее, озеро

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Синяя страна

    Горы, болота и озера - это ландшафт "синей страны", баварского региона вокруг городка Мурнау. В 1908 году его открыли для себя Василий Кандинский и его подруга, тоже художница Габриеле Мюнтер (Gabriele Münter). Дом, в котором они жили, местные жители назвали "русским домом". Он был колыбелью художственного объединения "Синий всадник" - одного из самых зведных в начале ХХ века.

  • Василий Кандинский. Баварская деревня и поле

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Памятником баварским ландшафтам Мурнау стали работы Василия Кандинского, напианные смелыми мазками и сочными красками. Картину "Баварская деревня и поле" (на снимке) Кандинский посвятил "счастливейшему укромному уголку", как он называл Мурнау.

  • Ворпсведе на Чертовом болоте

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Чертово болото

    Поселок Ворпсведе (Worpswede) находится в Нижней Саксонии, на так называемом Чертовом болоте. Это, конечно, не горы, но очень живописное место. Ворпсведе прославился благодаря основанному здесь в 1889 году сообществу художников, получившему название "Ворпсведской колонии". Здесь ностальгия по сельским мотивам и по крестьянской идиллии свела импрессионистов и экспрессионистов.

  • Ворпсведская колония художников, работа Фрица Макензена

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Образцы произведений художников арт-колонии сегодня можно увидеть в доме "Баркенхофф", служившим в свое время центром художественного сообщества. Среди них - полотна Фрица Макензена (Fritz Mackensen), Отто Модерзона (Otto Modersohn), Паулы Модерзон-Беккер (Paula Modersohn-Becker), Ганса ам Энде (Hans am Ende). На снимке - одна из картин Фрица Макензена.

  • Садовая идиллия на берегу озера Ванзе

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Садовая идиллия

    Художник Макс Либерман (Max Liebermann), старавшийся избегать городской суеты, часто уединялся в своем загородном доме под Берлином. Особенно он любил сад, разбитый по его собственным планам. Верхний этаж своей виллы художник переоборудовал в мастерскую, где написал много пейзажей, мотивами которых стали уголки его садовой идиллии.

  • Макс Либерман. Садовая скамья под цветущим каштаном

    Источники вдохновения: с натуры на полотно

    Макс Либерман - мастер светотени, один из выдающихся представителей немецкого импрессионизма. На втором этаже его виллы на берегу озера Ванзе было написано более 200 произведений. Это картина 1916 года "Садовая скамья под цветущим каштаном".

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 04:48
Now live
04:48 мин

Художник рисует светом

Контекст

Карьера художника: арифметика успеха  

Выставка Айвазовского в Москве: Украина против

Выставка Ивана Айвазовского в Третьяковской галерее включает 38 работ художника, привезенных из Крыма несмотря на протесты Киева. DW собрала мнения российских и украинских экспертов о ней. (01.08.2016)  

Посмертный Рембрандт, или Попытка реинкарнации классиков

Новая технология позволяет дописывать незаконченные романы, создавать новые картины покойных художников, снимать фильмы с давно умершими звездами кино. (25.04.2016)  

Источники вдохновения: с натуры на полотно

Источником вдохновения художников очень часто становятся природные ландшафты, горы, озера и парки. Интересно сравнить эти реальные мотивы с тем, как они воплотились в картинах этих художников. Вот несколько "пар". (28.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Художник рисует светом  

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства  

Эффект да Винчи  

Реклама

Самые читаемые

"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством  

Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо призвал к новым протестам  

Меркель назвала политику Ирана угрозой Израилю  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно