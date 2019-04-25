Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент

Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.
Кремль не стал отменять из-за победы Зеленского ожидаемую раздачу российских паспортов в Донбассе. О последствиях указа Путина об упрощенном получении гражданства РФ - Иван Преображенский. (25.04.2019)
Указ Путина о российских паспортах для донбасских сепаратистов идет вразрез с минскими договоренностями, считает правительство Германии. Ответ МИД ФРГ на запрос DW. (25.04.2019)
"Барнаул - наш"! Чем меньше у Кремля остается рычагов воздействия на положение внутри страны, тем выше шанс провокации против Украины, считает Константин Эггерт. (03.04.2019)
Немец с двумя гражданствами может лишиться немецкого не только за джихад на стороне ИГ. В будущем причиной может стать и участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в Донбассе. (05.03.2019)
Трудоустройство - одна из проблем на пути адаптации к мирной жизни среди ветеранов боевых действий в Донбассе. Какую работу они ищут и что им предлагают? Репортаж DW с фестиваля вакансий в Киеве. (29.05.2018)