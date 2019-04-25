 Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.04.2019

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Россия

Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент

Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

Песков зачитывает указ Путина о российских паспортах для жителей Донбасса - карикатура Сергея Елкина

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