Ужасы студенческого городка

На залитой солнцем лужайке перед Боннским университетом (Universität Bonn) студенты в перерывах между лекциями и семинарами наслаждаются свободным временем. В такую погоду большинство их них заводит в тупик вопрос о том, чего они больше всего боятся в университете."Чего я боюсь? - удивляется Хайко, студент факультета агрономии. - Ну, не знаю. Есть некоторые преподаватели, которые уже слишком старые, поэтому постоянно что-то забывают или заговариваются. Это очень нервирует! Хотя я, конечно, не могу сказать, что испытываю перед ними страх". Впрочем, некоторые студенты могут рассказать вполне себе конкретные страшилки.

Черная-черная комната

"Один из семинаров на философском факультете проходит в аудитории, в которой нет окон, - рассказывает Макс, студент философского факультета. - Дверь открывается по пин-коду - и ты попадаешь в абсолютно темное помещение. Да, и на семинаре речь идет о смерти".

Кажется, жить студентам-философам не так уж просто - ужасы окружают их со всех сторон. "Мне очень не нравится женщина из гардероба. Вот она жуткая! Да и вообще многие женщины, которые здесь преподают, не внушают мне доверия - они довольно страшные, - говорит однокурсник Макса Доминик. - Ну и как любой нормальный студент, я боюсь скучных лекций. А их в этом семестре у нас особенно много".

Оборотень в штанах

Но какой же университет обойдется без демоноподобных профессоров, которых побаивается вся округа и на лекции к которым студенты идут с дрожащими коленками! Бонн - не исключение.

"У нас был преподаватель, который не выносил не то что шепота на лекциях, но даже если у девушек была помада на губах. Если вдруг кто-то опаздывал на его занятие хоть на три минуты, то он прерывал всю лекцию и замолкал до тех пор, пока студент не покинет аудиторию", - рассказывает Фредерике с факультета прикладной лингвистики. По словам студентки, она сама с гневом профессора не сталкивалась, но, тем не менее, все ее однокурсники жутко его боялись.

Боннский университет

Некоторые профессора - особенно с гуманитарных факультетов - существа возвышенные, и если речь заходит о чем-то земном, то из "облака в штанах" они превращаются в оборотней в штанах. Один такой преподаватель был у германистки Ивонны: "Он просто не выносил, если кому-то нужно было выйти в туалет. Для него это было ужасное слово, которое он не мог терпеть. Мол, если мы пойдем в оперу, то в середине действия не пойдем же в туалет!"

С другой стороны, студенты с улыбкой рассказывают о местных чудаках, которых можно сравнить разве что с приведением в исполнении Карлсона - дикое, но ужасно симпатичное. "У нас есть один профессор, который всегда влипает в странные истории. Один раз он опоздал на лекцию на полчаса, потому что, по его словам, когда он переезжал на велосипеде мост через Рейн, то ему в лицо дул такой сильный ветер, что он все время не мог сдвинуться с места, - смеется германистка Луна. - А в другой раз он пришел на лекцию со своим сыном, при этом как всегда опоздав, и заявил нам, что сегодня он нам ничего читать не будет, так как должен следить за сыном. Так мы и сидели всю пару: он катал перед сыном колесо на палке, а мы на это смотрели".

Маленькие страхи

А чего боятся те, кому только предстоит узнать прелести студенческой жизни? Ученицы Боннской гимназии имени Карла фон Оссецкого Табеа, Лена, Патриция и Мага с тревогой смотрят в будущее. "Мы очень боимся выпускных экзаменов, хотя до них нам еще два года. Но это все-таки очень важный эпизод. В остальном, как у всех: когда раздают проверенную контрольную, очень страшно смотреть на оценку - всегда ожидаешь, что у тебя будет самый низкий балл".

Кроме того, немецкие ученицы очень боятся опоздать или, что еще хуже, сдать работу не вовремя. "В школе я очень организованная, - говорит Патриция. - У меня все должно быть в полнейшем порядке. Жаль, что не могу сказать того же самого о своей комнате".

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