 УЕФА разведет футбольные команды России и Косово | Новости из Германии о Европе | DW | 19.10.2019

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Европа

УЕФА разведет футбольные команды России и Косово

Футбольных поединков между сборными России и Косово пока по возможности не будет. В УЕФА объяснили такое решение соображениями безопасности.

Футболисты сборной Косово

Футбольные команды России и Косово будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнований до дальнейшего уведомления, сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне в пятницу, 18 октября. В УЕФА объяснили такое решение соображениями безопасности. Две уже назначенные игры в рамках квалификационных матчей к чемпионату Европы по футболу среди женщин 2021 года должны быть проведены соответствующими национальными союзами совместно на нейтральной территории, говорится в решении Чрезвычайного комитета УЕФА.

Контекст

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Остается открытым вопрос о возможной встрече мужских команд в рамках Чемпионата Европы в 2020  году. Россия уже обеспечила свое участие в финальной стадии ЧЕ, сборная Косово имеет хорошие шансы добиться того же..

Россия, не признающая независимости Косово от Сербии, в 2020 году станет одной из 12 стран, на территории которых будут проводиться матчи ЧЕ по футболу. В Санкт-Петербурге состоятся три групповых матча и один четвертьфинальный.

Косово, несмотря на ожесточенное сопротивление Сербии, в 2016 году получило полноправное членство в УЕФА и Международной Федерации футбола (ФИФА). УЕФА уже запретила целый ряд других матчей, в том числе между сборными Украины и России, а также между сборными Испании и Гибралтара.

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  • Пляжный волейбол

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    Бикини для женского футбола

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    Автор: Ефим Шуман


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