Уголовное дело против фонда Сокурова возбуждаться не будет

Полиция петроградского района Санкт-Петербурга не выявила нарушений в работе учрежденного режиссером Александром Сокуровым некоммерческого фонда "Пример интонации" .

Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщили в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу.

"Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - отмечается в заявлении.

Проверка проводилась по обращению бывшего работника фонда, сообщившего в полицию о возможном хищении средств.

После вмешательства Путина

Петербургское издание "Фонтанка" связывает решение полиции с действиями временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который 6 декабря переговорил по телефону с начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергеем Умновым, прокурором города Сергеем Литвиненко и самим Сокуровым, находящимся тот момент в больнице.

Беглов попросил правоохранительные органы проверить, могла ли иметь место провокация в отношении режиссера.

По данным издания, до этого врио губернатора пришлось отвечать на вопросы приехавшего в город президента РФ Владимира Путина, который отрицательно отреагировал на "негативный фон вокруг Сокурова" и поручил Беглову разобраться.

За поддержку Сенцова

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Известный российский кинорежиссер Александр Сокуров, обладатель большого числа почетных международных наград в сфере кино, является художественным руководителем фонда. 3 декабря Сокуров вошел в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В ноябре - после активной поддержки режиссера Олега Сенцова - Сокуров был исключен из состава Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

"Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал президенту вопрос об Олеге Сенцове", - признал режиссер. Он отметил, что на одном из этапов к ситуации подключилась ФСБ. "По решению закрытого суда прослушивается мой телефон - видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности", - добавил Сокуров.

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