 Увольнения детских онкологов: что происходит в центре Блохина в Москве | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.10.2019

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Россия

Увольнения детских онкологов: что происходит в центре Блохина в Москве

Врачи института детской онкологии НМИЦ Блохина пожаловались на руководство и написали заявления об увольнении. Родители больных детей их поддержали. Но Минздрав обвинил онкологов в нарушении врачебной этики.

Максим Рыков, замглавы НИИ детской онкологии НМИЦ имени Блохина в Москве

Максим Рыков, замглавы НИИ детской онкологии НМИЦ имени Блохина в Москве

Утром во вторник 1 октября около 10 врачей из института детской онкологии НМИЦ имени Блохина в Москве подали заявления об увольнении. Речь идет как о лечащих врачах, так и о научных сотрудниках. Приняты ли руководством эти заявления, пока неизвестно.

Институт детской онкологии при Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Блохина - это 150 всегда заполненных коек, на которые претендуют пациенты со всей России и даже из стран СНГ. Многие из онкологов института работают там десятилетиями и годами ведут лечение своих пациентов. Специалистов на замену практически нет - на всю страну наберется чуть более 300 специалистов по этому профилю.

Почему детские онкологи хотят уволиться

Главная причина, по которой увольняются врачи, это конфликт с новым руководством института и лично с директором Светланой Варфоломеевой, которую назначили на должность в июне этого года. В НМИЦ Блохина она перешла из Центра детской гематологии имени Рогачева. Врачи требуют ее отставки, так как она "вытравливает старый коллектив" и пытается заменить его своими людьми. Кроме того, детские онкологи просят повысить врачам зарплаты, которые снизились после прихода нового руководства, и ввести в эксплуатацию новые корпуса института. В старом корпусе, по их словам, "отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными".

Говорить публично об этих проблемах врачи начали еще летом. Сначала написали обращение президенту России, а позже, 30 сентября, два заместителя руководителя института и и два детских онколога записали видеообращение на YouTube. Ролик мгновенно перепостили десятки блогеров и политиков, включая Алексея Навального и Ксению Собчак. Чуть позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", - заявил он.

Врачам и медсестрам снизили зарплаты

Один из авторов видеообращения, замдиректора института Максим Рыков работает в НМИЦ Блохина около 15 лет. По его словам, новый руководитель Светлана Варфоломеева с самого начала своей работы не скрывала, что хочет обновить команду. "Она с первого дня предложила написать мне заявление по собственному желанию. Сначала я хотел уйти, но потом решил остаться, так как давить начали и на моих коллег", - говорит Рыков. По его словам, Варфоломеева начала устраивать многочасовые заседания, на которых неоднократно ставила в пример врачей из центра Рогачева и указывала, что в НИИ детской онкологии врачи  "отсталые" и не умеют работать. Ситуация в коллективе осложнилась тем, что и врачам, и медсестрам снизили зарплаты до 10-30 тысяч рублей в месяц.

"То, что происходит в медицине в целом и в институте Блохина в частности - это личный позор министра Вероники Скворцовой. Минздрав бездействует", - резюмирует Рыков.

Как на увольнения отреагировали в руководстве центра и в Минздраве

12 сентября в Минздраве создали специальную комиссию, которая должна была разобраться в конфликте в институте. И хотя ее работа закончится лишь 10 октября, промежуточными результатами решили поделиться уже сейчас. Срочную пресс-конференцию в ответ на решение врачей уволиться собрали в госагентстве "Россия сегодня".

По словам президента Центра Рогачева и Национального общества детских гематологов и онкологов Александра Румянцева, который входит в эту комиссию, пока что не было установлено никаких причин конфликта с новым руководством, кроме как “личных амбиций” лечащих врачей, которые очерняли честь и профессиональную репутацию Варфоломеевой. Он также сказал, что врачи запугивали детей и родственников тем, что их оставят без лечения. "Втягивание пациентов - это серьезная ошибка этического характера, фактически нарушающая клятву врача. Они поставили пациентов в ужасное положение", - уверен он, назвав видеообращение врачей "заказным".

Контекст

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Врачи требуют сменить руководство НИИ детской онкологии в Москве. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал, говорится в заявлении медиков. (01.10.2019)

Директор самого НМИЦ Блохина Иван Стилиди уверен, что врачами манипулируют извне онкоцентра и что видеообращение записано лично к нему. Он не хочет уволнять ни врачей, ни Светлану Варфоломееву: "Никто не объяснил мне внятно, почему я должен уволить специалиста, приглашенного лично мной для работы. Я не вижу в ее действиях ничего разрушительного и ни дня не пожалел, что пригласил ее на работу". С самой Светланой Варфоломеевой DW не удалось связаться - она ушла на больничный и не дает интервью.

В поддержку позиции Минздрава выступил известный детский врач Леонид Рошаль. Он выступил с обращением к врачам института детской онкологии: "Даже если вы будете на сто процентов правы, я вас все равно не поддержу, потому что ставить любые амбиции на весы здоровья детей - это безобразие".

"Они живут нашими детьми": родители больных детей о врачах НИИ

Почти сразу после видеообращения врачей родители пациентов также записали свой ролик и создали петицию в их поддержку (более 80 тысяч подписей за пару дней). В соцсетях также запустили флешмоб #спаситедетскийинститут. Родители единодушно поддерживают врачей и уверяют, что никто не втягивал их в конфликт.

"Новое руководство говорит, что врачи подтолкнули писать эти письма. Но нас никто не подталкивал. Мы сами видим, что происходит. Врачи наоборот умалчивают, мол, зачем пациентов дергать", - сказал DW Михаил Павлов, который лежит в больнице с сыном с марта этого года - его ребенка лечат от острого лимфобластного лейкоза. По словам Михаила, с приходом нового руководства атмосфера в отделении резко ухудшилась. Он вспоминает, что когда с родителями захотели поговорить журналисты, пришла охрана онкоцентра и просто закрыла весь этаж отделения на ключ.

Карина Капралова из Твери лечила в центре дочку с ноября 2017 по июнь 2018 года и также подписала петицию в поддержку детских онкологов. Ее удивляет позиция руководства по поводу состояния палат в онкоцентре (“грибы и плесень там можно собирать корзинами”). Врачам института она верит безоговорочно: "Я видела их отношение - это фанаты своего дела. Они на работе с раннего утра до глубокой ночи. Больше чем у половины семей нет, они живут нашими детьми".

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    Самые безопасные для здоровья профессии

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    Самые безопасные для здоровья профессии

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

Самые безопасные для здоровья профессии

Чем образованнее человек, тем реже он болеет, - именно такой вывод напрашивается после знакомства с данными последнего отчета головного объединения больничных касс Германии.  

Ссылки в интернете

Сообщение газеты "Ведомости" с комментарием пресс-секретаря президента России

Сообщение газеты "Ведомости" с комментарием пресс-секретаря президента России

Брифинг по итогам проверки НИИ детской онкологии и гематологии ФГУП "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Брифинг по итогам проверки НИИ детской онкологии и гематологии ФГУП "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

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