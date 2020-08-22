 Уволился замглавврача омской больницы, лечившей Навального | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2020

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Россия

Уволился замглавврача омской больницы, лечившей Навального

Анатолий Калиниченко заявил, что его уход из больницы не связан с политикой. Незадолго до этого он написал, что в социальных сетях в его адрес поступили "десятки угроз".

Анатолий Калиниченко выступает перед журналистами

Анатолий Калиниченко выступает перед журналистами

Заместитель главного врача омской больницы, где лечили Алексея Навального, Анатолий Калиниченко решил уволиться по "личным мотивам". Информацию об этом во вторник, 13 октября, подтвердили в пресс-службе Минздрава Омской области.

По словам самого врача, он уже давно готовился к увольнению, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и Навальным "пришлось задержаться". "Переход на новое место работы никак не связан с политикой - просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование", - цитирует Калиниченко портал ngs55.ru, первый сообщивший о решении медика.

Навальный попал в токсикологическое отделение больницы скорой помощи № 1 в Омске 20 августа 2020 года после того, как он потерял сознание во время рейса Томск - Москва. В омской больнице он пробыл до вечера 21 августа, в течение этого времени с журналистами по поводу его состояния общался в основном Калиниченко.

Он сообщил, в частности, что медики не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ и что состояние политика не позволяет перевозить его на лечение в Германию. После транспортировки Навального в Берлин Калиниченко заявил, что в социальных сетях в его адрес поступили "десятки угроз". Врач неоднократно заявлял, что давления на медиков никто не оказывал и никакой диагноз Навального ни с кем не согласовывался.

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    Автор: Марина Барановская


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