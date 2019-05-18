Уволен главный тренер футбольного клуба "Бавария" Нико Ковач

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач (Nico Kovac) был уволен после разгромного поражения футбольного клуба в матче против франкфуртского "Айнтрахта", завершившегося накануне со счетом 1:5. Так "Бавария" не проирывала никому уже 10 лет. О решении было объявлено в воскресенье, 3 ноября.

В воскресенье утром Ковач еще проводил тренировку футболистов "Баварии", однако вечером ему было объявлено об отправке в отставку. "Результаты клуба в прошедшие недели... показали нам, что необходимо действовать. В связи с этим мы провели с Нико открытый и серьезный разговор", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge). По взаимному соглашению сторон Нико Ковач больше не является тренером футбольного клуба, указал Румменигге.

Исполнять обязанности главного тренера будет нынешний помощник тренера Ханс Флик (Hans Flick).

Нико Ковач стал главным тренером мюнхенской "Баварии" в июле 2018 года. Он перешел туда после работы в "Айнтрахте", где смог добиться значительных успехов, удержав команду в бундеслиге. За два года под его руководством "Айнтрахт" превратился из кандидата на выход из бундеслиги в претендента на участие в Лиге чемпионов.

"Бавария" под руководством Ковача выиграла чемпионат 2018 года, Кубок и суперкубок Германии.

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