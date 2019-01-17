Убийцы казахстанского фигуриста Тена получили по 18 лет тюрьмы

Суд в Алма-Ате в четверг, 17 января, приговорил к 18 годам колонии Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, обвиненных в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, а также краже и разбою по предварительному сговору. Третья фигурантка дела, Жанар Толыбаева, находящаяся на седьмом месяце беременности, признана виновной в недонесении о преступлении и краже и приговорена к четырем годам колонии.

В июле 2018 года Киясов, Кудайбергенов и Толыбаева попытались украсть зеркала с машины Дениса Тена, бронзового призер зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Тен застал их врасплох и в результате завязавшейся драки получил ножевое ранение бедра. 25-летний спортсмен поступил в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии и скончался от сильной потери крови.

В 2013 году Денис Тен стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, в 2015 году - бронзовым. С 10 лет он тренировался в России, его тренерами были Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Тен - единственный спортсмен за всю историю Казахстана, ставший медалистом в одиночном фигурном катании.

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