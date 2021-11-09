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Убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

В берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года неизвестный, ехавший на велосипеде, застрелил мужчину, после чего скрылся.

Убитым оказался бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Полиция Берлина заявила о том, что в убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов.

Расследовательский портал The Insider сообщил, что Соколов в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. 4 декабря ФРГ выслала двух сотрудников посольства РФ. Немецкие власти подозревают в причастности к преступлению российское государство. Москва отвергла подозрения со стороны Берлина, МИД РФ назвал высылку своих сотрудников "недружественным и безосновательным шагом". Идет судебное расследование.

23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Шеф-редактор The Insider выступит свидетелем в деле об убийстве чеченца в Берлине 09.11.2021

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов, объявленный в России в розыск, выступит свидетелем на процессе по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Заседание назначено на 23 ноября.

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021) 08.11.2021

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.

Ковидный апокалипсис в России и доктор Комаровский о вакцинации. DW Новости (28.10.2021) 28.10.2021

Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?

Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021) 28.10.2021

Сенсация в берлинском суде: свидетель из Харькова заявляет, что обвиняемый в убийстве "как офицер выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".
ARCHIV - 08.08.2019, Berlin: Der Eingang des Landgerichts Berlin mit dem Schriftzug des Gerichts und dem Berliner Wappen. Weil er seine Ehefrau vergewaltigt, eingesperrt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, steht ein 53-Jähriger ab 04.02.2020 vor dem Berliner Landgericht. (zu «Versuchter Mord an Ehefrau? 53-Jähriger kommt vor Gericht») Foto: Taylan Gökalp/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Украинец против России: внезапные откровения на суде по делу об убийстве чеченца в Берлине 27.10.2021

Сенсация в берлинском суде по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили: свидетель из Харькова заявил, что обвиняемый "выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".

Свидетель опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в немецкой столице проходило заседание по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен средь бела дня бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Свидетель из Украины опознал предполагаемого убийцу.

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Zelimkhan (Selimchan) Khangoshvili (Changoschwili), der ehemalige tschetschenische Rebelle, der im deutschen Exil im August 2019 vermutlich zum Opfer eines russischen Auftragsmordes fiel. Von der Witwe der abgebildeten Person der DW zur Verfügung gestellt - von Manana Zatijewa.

Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили 26.10.2021

Харьковчанин показал в суде Берлина, что обвиняемый в убийстве чеченца - муж сестры его супруги Вадим Николаевич К. Три месяца назад свидетель заявил, что он не уверен в том, что предполагаемый убийца - его родственник.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Убийство чеченца в Берлине: что скажет свидетель из Украины 26.10.2021

Показания жителя Харькова могут помочь выяснить, кем является гражданин России, обвиняемый в убийстве в Германии бывшего чеченского полевого командира Хангошвили, и связан ли он с властями РФ.
ARCHIV - 14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Diese waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. (zu dpa Präsident Zeman: Auch Tschechien hat an Nowitschok geforscht am 04.05.2018) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Новичок" не забудут: эксперт о призыве ОЗХО к РФ по делу Навального 07.10.2021

Россия получила от ОЗХО 10 дней на ответ по делу об отравлении Алексея Навального. Это ультиматум? Чего добиваются конфликтующие стороны? Интервью с бывшим химэкспертом ОЗХО.
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Родственник подозреваемого в убийстве Хангошвили опознал его 22.08.2021

Александр В. признал, что сказал неправду, когда заявил, будто он не узнает в подсудимом своего родственника Красикова. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
Augsburg, Bayern Die Rechte liegen bei Mokhmad Abdurakhmanov , werden für die DW freigegeben.

Семье врагов Кадырова должны дать убежище в Германии 16.04.2021

Суд в Аугсбурге постановил заново рассмотреть прошение об убежище семьи врагов Рамзана Кадырова, которые уже дважды становились мишенью покушений.
Zelimkhan Khangoshvili Opfer Tiergarten von Radfahrer erschossen. Zelimkhan (Selimchan) Khangoshvili (Changoschwili), der ehemalige tschetschenische Rebelle, der im deutschen Exil im August 2019 vermutlich zum Opfer eines russischen Auftragsmordes fiel. Von der Witwe der abgebildeten Person der DW zur Verfügung gestellt - von Manana Zatijewa.

Bellingcat: У Украины - новые данные по убийству Хангошвили 19.03.2021

Журналист Христо Грозев считает, что новые данные могут стать "поворотным моментом" в процессе, помогая доказать "причастность российского государства" к "тиргартенскому убийству".

ARCHIV - 23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren an einem Tatort im kleinen Tiergarten. (zu dpa «Ermittler zu Mord an Georgier: Mörder hatte Helfer in Berlin») Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"Зеленые человечки" и представитель Bellingcat на суде по убийству Хангошвили 02.03.2021

В Берлине продолжился суд по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Во вторник стало известно о связях со спецслужбами РФ не только обвиняемого, но и его жены.
ARCHIV - 23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren an einem Tatort im kleinen Tiergarten. (zu dpa «Ermittler zu Mord an Georgier: Mörder hatte Helfer in Berlin») Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ФСБ скрыла личность жены "тиргартенского убийцы" Вадима Красикова 02.03.2021

Вадима Красикова судят в Берлине по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. ФСБ скрыла подлинную личность не только Красикова, но и его жены, выяснили расследователи.
23.08.2019, Berlin: Einsatzkräfte der Polizei stehen neben einem Polizeifahrzeug an einem Tatort zusammen. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. (zu «Polizei: Radfahrer soll Mann in Berlin-Moabit erschossen haben») Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Убийство в Берлине: о чем бывшая "первая леди" Грузии собиралась говорить с чеченским полевым командиром 09.12.2020

Супруга экс-президента Грузии Саакашвили планировала 23 августа 2019 года встретиться в Берлине с Зелимханом Хангошвили, рассказал в суде глава следственной группы берлинского ведомства по уголовным делам.
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