Убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

Ковидный апокалипсис в России и доктор Комаровский о вакцинации. DW Новости (28.10.2021)

Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?