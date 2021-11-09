Убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

В берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года неизвестный, ехавший на велосипеде, застрелил мужчину, после чего скрылся.
Убитым оказался бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Полиция Берлина заявила о том, что в убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов.
Расследовательский портал The Insider сообщил, что Соколов в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. 4 декабря ФРГ выслала двух сотрудников посольства РФ. Немецкие власти подозревают в причастности к преступлению российское государство. Москва отвергла подозрения со стороны Берлина, МИД РФ назвал высылку своих сотрудников "недружественным и безосновательным шагом". Идет судебное расследование.
Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.
Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?
Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Супруга экс-президента Грузии Саакашвили планировала 23 августа 2019 года встретиться в Берлине с Зелимханом Хангошвили, рассказал в суде глава следственной группы берлинского ведомства по уголовным делам.