 Убийство политика Любке - сигнал тревоги для Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.06.2019

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Германия

Убийство политика Любке - сигнал тревоги для Германии

Гибель Вальтера Любке шокировала ФРГ. Многие считают его убийство доказательством радикализации неонацистов. В этой связи праворадикальная "АдГ" попала под новый шквал критики.

Портрет Вальтера Любке на пустом кресле

Убийство Вальтера Любке шокировало всю Германию

Гибель главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke) шокировала всю страну. Политик, выступавший в поддержку беженцев, был убит выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене. Расследование преступления взяла на себя Федеральная прокуратура, и это свидетельствует о том, насколько преступление, имеющее, как предполагается, правоэкстремистскую подоплеку, беспокоит значительную часть политического Берлина. Оппозиция - Левая партия, "зеленые" и либералы из СвДП - требуют созыва специального заседания парламентского комитета по внутренним делам.

Расследованию придется не только выявить доказательства вины подозреваемого, но и ответить на вопрос, стоит ли за этим преступлением праворадикальная сеть, и можно ли, как полагает еженедельник Der Spiegel, воспринимать убийство Вальтера Любке как атаку на немецкую демократию. Руководитель бюро журналистских расследований общественно-правовых каналов NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung Георг Масколо (Georg Mascolo) видит в этом преступлении очередное доказательство радикализации немецких неонацистских группировок. Возглавляемое Масколо бюро расследований уже сообщало о том, что в соответствии с одной из версий, отрабатываемых Федеральной прокуратурой, в убийстве были замешаны несколько преступников.

Неонацисты в Германии представляют собой все большую угрозу

"Многое указывает на то, что неонацисты радикализируются, - сказал Георг Масколо в информационной программе Tagesthemen на телеканале ARD. - В социальных сетях и в интернете в целом увеличивается число угроз и запугиваний, повышается уровень ненависти, ряды готовых к насилию праворадикалов растут".

Эксперт Левой партии по внутренней политике Мартина Реннер

Мартина Реннер

Эксперт Левой партии по внутренней политике Мартина Реннер (Martina Renner) также говорит о том, что исходящая от неонацистов опасность на протяжении многих лет возрастает и представляет собой "смертельную угрозу". С тех пор, как была раскрыта серия убийств, совершенных членами неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье", "ситуация не только не стабилизировалась, но, наоборот, стала еще более потенциально опасной", считает Реннер.

Общество и власти уделяют слишком мало внимания опасности правого экстремизма, заявила политик в беседе с DW. Эксперт Левой партии не верит в тезис о том, что убийство Любке совершил преступник-одиночка. "Исходить из этого было бы не только неверно, но и опасно", - уверена Реннер. Если присмотреться к нападениям более пристально, считает она, обнаруживается, что за ними всегда стоят политические сети. "Меня беспокоит вероятность того, что о политическом убийстве Любке снова будут говорить как о единичном преступлении", - признается политик.

В этой связи Мартина Реннер вновь вспоминает о серии убийств, совершенных с 2000 по 2007 годы членами "Национал-социалистического подполья". Их жертвами тогда стали десятки человек. В самом начале расследования генпрокурор настаивал на том, что за преступлениями стоит "всего лишь ячейка, а не сеть. Подобная позиция невероятно затрудняет поиск сообщников и организаторов преступлений", считает Реннер.

Подозреваемый в убийстве Любке - с правоэкстремистским прошлым

Имя 45-летнего Штефана Э., арестованного по подозрению в причастности к убийству Вальтера Любке, давно известно правоохранительным органам. Глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) уже заявил, что "правоэкстремистская карьера" подозреваемого началась в конце 1980-х годов, и с тех пор он не менял своих убеждений.

Немецкие праворадикалы

Ряды агрессивно настроенных праворадикалов в Германии растут

О Штефане Э., среди прочего, известно, что в 1993 году он с самодельным взрывным устройством напал на центр для размещения лиц, подавших прошения об убежище, за что был приговорен к тюремному заключению без права на досрочное освобождение. На тот момент ему было 20 лет. Позднее Штефан Э. был осужден за нанесение телесных повреждений, еще один поджог, поводом для которого стала ненависть к иностранцам, и нарушение закона об оружии.

По информации правоохранительных органов, с недавнего времени у Штефана Э. были тесные контакты с членами неонацистской группировки "Combat 18" и неонацистами из правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Но тем не менее спецслужбы больше не вели наблюдение за Штефаном Э. - как пояснил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в последние годы он "не проявлялся столь очевидно".

Ответственность социальных сетей

Означает ли случай Штефана Э., что спецслужбы упустили из виду важные знаки и на раннем этапе не выявили признаки дальнейшей радикализации? Власти должны будут найти ответ и на эти вопросы. Следствие внимательно изучает социальные сети, в которых Любке незадолго до убийства подвергался агрессивным атакам из-за своего отношения к беженцам и миграционной политике. "Преступлению нередко предшествует оскорбления и угрозы", - сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Полиции и генпрокуратуре придется найти ресурсы для того, чтобы "лишить анонимности ненависть и разжигание вражды в Сети и последовательно их преследовать", подчеркнул президент. При этом, добавил Штайнмайер, компании-владельцы социальных платформ также должны нести ответственность за преступное поведение своих пользователей. 

Председатель отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёкке

Бьорн Хёкке известен антимусульманскими и антисемитскими высказываниями

Многие исследования действительно подтверждают, что интернет, в особенности, социальные сети, превратился в благоприятнейшую среду для радикально настроенных реакционеров. Обвинения в ненависти, подстрекательстве, использовании радикальных лозунгов часто раздаются и в адрес правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Политический соратник Любке, депутат ландтага от Христианского-демократического союза в земле Гессен Михаэль Бранд (Michael Brand), в интервью радиостанции Deutschlandfunk резко раскритиковал членов АдГ, практически, возложив на них ответственность за убийство главы административного округа Кассель. "Существует прямая связь между безграничным подстрекательством со стороны Хёкке и его приспешников (Бьорн Хёкке (Björn Höcke) - председатель отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия. - Ред.) и насилием, а теперь - и убийством. И слеп тот, кто этого не замечает", - заявил Михаэль Бранд.

АдГ - катализатор праворадикального насилия?

Несмотря на то, что "Альтернатива для Германии" и лидеры парламентской фракции партии Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) и Александер Гауланд (Alexander Gauland) потребовали полностью расследовать убийство Любке и наказать виновных в нем по всей строгости закона, им не удастся опровергнуть обвинения в том, что АдГ, вероятно, служит катализатором праворадикального насилия.

Контекст

45-летний мужчина помещен в следственный изолятор, заявили в прокуратуре Касселя. Он может иметь отношение к правым экстремистам. Тело Вальтера Любке было обнаружено на террасе его дома в Вольфхагене. (16.06.2019)

Депутат бундестага потребовал новой концепции против радикализации в интернете. Немецкие ведомства полагают, что из 24 тысяч экстремистов в ФРГ около 13 000 "готовы к насилию". (03.05.2019)

За различные нарушения, включая антисемитизм и женоненавистничество, Facebook заблокировал ряд известных активистов. Среди них - лидер организации "Нация ислама" Луис Фаррахан. (03.05.2019)

Представшие перед судом правые экстремисты неоднократно прямо заявляли, что они "ссылались на АдГ и правопопулистский дискурс, чтобы предстать исполнителем воли мнимого большинства", - говорит в беседе с DW директор Института демократии и гражданского общества в немецком городе Йене Маттиас Квент (Matthias Quent).

Преступники уверены: они делают то, о чем другие лишь думают, и действуют тем самым "в интересах истинного народа", добавляет политолог. На этом фоне АдГ "узаконивает преступные действия", способствует укреплению неонацистской субкультуры на востоке Германии и нивелирует сдерживающие факторы.

Политический соратник Вальтера Любке Михаэль Бранд верит в то, что Германия справится с предъявленными ей вызовами. Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура, следствие провело тест ДНК, с помощью которого удалось выявить подозреваемого, - все эти факты свидетельствуют о дееспособности властей, считает Бранд. "Государство может за себя постоять. Не стоит относиться к нему пренебрежительно", - уверен политик.

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    Автор: Максим Нелюбин


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