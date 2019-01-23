Убийство в ЦАР: У Ходорковского - достаточно доказательств против Пригожина

Центр "Досье" приостановил расследование убийства российских журналистов в ЦАР. Дальнейшие шаги требуют участия госорганов, считает Ходорковский.
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что в ходе расследования его команда собрала достаточно доказательств, чтобы "называть в качестве заказчика" убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) близкого к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом экс-глава нефтяного концерна ЮКОС сообщил в пятницу, 29 марта, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Считаю, что я лично имею достаточно информации. Я об этом говорил. Но это мое личное убеждение", - подчеркнул он.
Расследование приостановлено
По словам Ходорковского, на данном этапе расследование приостановлено, поскольку дальнейшие шаги требуют участия "государственных органов и организаций". Таких полномочий у команды оппозиционера нет.
Понятно, "каких людей надо допросить", говорит Ходорковский. Это - в том числе, жандарм Эмманюэль Котофио. Тот постоянно находился поблизости от журналистов и присутствовал на месте убийства, передавал ранее центр "Досье".
В то же время Ходорковский выразил уверенность, что дело в конечном итоге буде раскрыто. "Очень многие люди, очень многие журналистские коллективы продолжают заниматься этой проблемой и информация накапливается", - добавил он.
Убийство российских журналистов
В конце июля 2018 года в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера.
О возможном присутствии в ЦАР наемников из России СМИ стали сообщать весной 2018 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.
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