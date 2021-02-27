Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции, был убит 27 февраля 2015 года. Спустя два года преступление остается нерасследованным.
Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции, был застрелен 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. В его убийстве обвинили пятерых чеченцев, однако следствие так и не смогло найти организатора преступления. По мнению родственников Немцова, дело осталось нераскрытым. На месте убийства политика, на Большом Москворецком мосту, был создан народный мемориал - там выставляются цветы и фотографии Немцова, - который регулярно уничтожается властями.
В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
В этом году из-за пандемии возможности согласовать Марш памяти Немцова или какую-то другую уличную акцию нет. Однако отдать дань памяти и провести мемориальное мероприятие все равно можно, уверен критик Кремля Илья Яшин.
Евросоюз на этой неделе продлил санкции против белорусских властей еще на год – до конца февраля следующего года. Штрафные меры действуют против почти ста человек, включая Александра Лукашенко, а также семь организаций. Не исключено, что уже действующий список будет расширен. Причем речь идет о куда более действенных и масштабных санкциях.
Группа сенаторов подготовила законопроект, накладывающий целевые санкции на российских лиц, причастных к отравлению и преследованию Навального. Сенаторы также требуют отчет об убийстве Немцова и личном богатстве Путина.
Задержанные на воскресном марше в Беларуси стали подозреваемыми по уголовному делу. Ранее Лукашенко стал жестче угрожать протестующим. На этом фоне в Минске спорят о том, меньше ли людей стали выходить на акции протеста.