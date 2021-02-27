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Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции, был убит 27 февраля 2015 года. Спустя два года преступление остается нерасследованным.

Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции, был застрелен 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. В его убийстве обвинили пятерых чеченцев, однако следствие так и не смогло найти организатора преступления. По мнению родственников Немцова, дело осталось нераскрытым. На месте убийства политика, на Большом Москворецком мосту, был создан народный мемориал - там выставляются цветы и фотографии Немцова, - который регулярно уничтожается властями.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: Portraits and flowers on the grave of politician and opposition activist Boris Nemtsov in Troyekurovskoye Cemetery during a memorial event marking the 6th anniversary of Boris Nemtsov s assassination. Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. The message reads: Boris Yefimovich Nemtsov. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E14

Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова 27.02.2021

В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
Police officers detain a man during a protest against the jailing of opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia, on Sunday, Jan. 31, 2021. Thousands of people took to the streets Sunday across Russia to demand the release of jailed opposition leader Alexei Navalny, keeping up the wave of nationwide protests that have rattled the Kremlin. Hundreds were detained by police. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

США критикуют ситуацию с правами человека в России в годовщину убийства Немцова 27.02.2021

Защитники демократии в России по-прежнему становятся объектами нападений и жертвами убийц, заявил госсекретарь США Блинкен. Глава Госдепартамента в годовщину убийства Бориса Немцова почтил его память.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: People lay flowers at the site of Boris Nemtsovs assassination on Bolshoi Moskvoretsky Bridge near Red Square to mark the 6th anniversary his death. Politician and opposition activist Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E17

В шестую годовщину убийства Бориса Немцова по всему миру проходят акции в его память 27.02.2021

В Москве прошла церемония возложения цветов на место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Полиция не мешала проведению акции.

Цветы вместо плакатов: из-за пандемии Марш памяти Бориса Немцова в этом году пришлось отменить 26.02.2021

В этом году из-за пандемии возможности согласовать Марш памяти Немцова или какую-то другую уличную акцию нет. Однако отдать дань памяти и провести мемориальное мероприятие все равно можно, уверен критик Кремля Илья Яшин.

Спасет ли Путин Лукашенко, ждать ли жестких санкций ЕС и новых протестов в Беларуси. DW Новости 26.02.2021

Евросоюз на этой неделе продлил санкции против белорусских властей еще на год – до конца февраля следующего года. Штрафные меры действуют против почти ста человек, включая Александра Лукашенко, а также семь организаций. Не исключено, что уже действующий список будет расширен. Причем речь идет о куда более действенных и масштабных санкциях.
Opposition supporters gather for a march in memory of murdered Kremlin critic Boris Nemtsov in downtown Moscow on February 29, 2020. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Марш памяти Немцова не состоится. Чем заменит его оппозиция? 26.02.2021

Из-за ковидных ограничений в Москве у оппозиции нет возможности провести 27 февраля традиционный марш памяти Немцова. Депутат Илья Яшин рассказал DW, какой акцией его заменят.
27.02.2020 von unserem Korrespondenten in Moskau Sergey Dick. Blumen von der Deutschen Botschaft in Russland am Platz, wo der russische Politiker Boris Nemzow am 27.02.2015 getötet wurde

Активисты восстановили мемориал на месте убийства Немцова 24.02.2021

Волонтеры планируют вернуться к ежедневному дежурству возле стихийного памятника. Мэрия Москвы обещала не мешать возложению цветов к мемориалу Немцова 27 февраля.
2580893 02/28/2015 Flowers and a picture at a murder scene of politician Boris Nemtsov, who was shot dead on Moscow's Moskvoretsky bridge in the early hours of February 28, 2015. Ramil Sitdikov/RIA Novosti |

В Москве задержали дежуривших у "Немцова моста" добровольцев 19.02.2021

Полицейские задержали четырех человек у народного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов. Позднее их отпустили без протоколов. Вокруг мемориала впервые поставили забор.
29.02.2020 *** Gedenkmarsch der russischen Opposition in memoriam Boris Nemzow, der am 27.02.2015 in Moskau getötet wurde.

Российская оппозиция предложила два варианта акции памяти Немцова 15.02.2021

Политик Дмитрий Гудков попросил мэрию Москвы не препятствовать возложению цветов на месте убийства Бориса Немцова. Партия ПАРНАС хочет провести марш памяти оппозиционера.
The Washington Monument and the U.S. Capitol are seen in Washington, at sunrise Wednesday, March 18, 2020. The White House has sent Congress an emergency $46 billion spending request for coronavirus-related funding this year. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о "санкциях Навального" 04.02.2021

Группа сенаторов подготовила законопроект, накладывающий целевые санкции на российских лиц, причастных к отравлению и преследованию Навального. Сенаторы также требуют отчет об убийстве Немцова и личном богатстве Путина.
27.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: Ramzan Kadyrov, head of Russia's Chechen Republic, before a State Council meeting on the development of volunteering and socially oriented NGOs, at the Moscow Kremlin. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Кара-Мурза и Прохоров о санкциях против окружения Кадырова 11.12.2020

Адвокат семьи Немцова и глава его фонда приветствуют санкции, введенные США и Великобританией против окружения Кадырова. Кара-Мурза и Прохоров рассказали DW о значении этих санкций.
Washington Das Weiße Haus, Washington The White House. Copyright: Hundt/Eibner-Pressefoto +++ (C) Imago/Eibner/Hundt

Владимир Кара-Мурза о том, когда Байден введет санкции из-за Навального 23.11.2020

В США могут принять санкции из-за отравления Алексея Навального. Когда и в отношении кого они начнут действовать, DW объяснил председатель Фонда Немцова Владимир Кара-Мурза.

Уголовное дело на критиков Лукашенко, или Сдувается ли протест в Беларуси. DW Новости (02.11.2020) 02.11.2020

Задержанные на воскресном марше в Беларуси стали подозреваемыми по уголовному делу. Ранее Лукашенко стал жестче угрожать протестующим. На этом фоне в Минске спорят о том, меньше ли людей стали выходить на акции протеста.

Убийство Бориса Немцова: что упустило следствие (02.11.2020) 02.11.2020

Издание "Медиазона" и антикоррупционный Scanner Project провели проверку материалов дела об убийстве Бориса Немцова. Авторы проанализировали ошибки и недочеты следствия. Интервью DW с одним из авторов расследования.
02.03.2015 * A portrait of Boris Nemtsov, a charismatic Russian opposition leader and sharp critic of President Vladimir Putin, who was gunned down on Friday, Feb. 27, 2015 near the Kremlin, seen with St. Basil's Cathedral is in the background in Moscow, Russia, Monday, March 2, 2015. The investigation into the killing of Boris Nemtsov, a fierce critic of Russian President Vladimir Putin who was gunned down not far from the Kremlin, faced conflicting reports Monday about possible surveillance footage of his slaying. Words on a portrait reading 'Fight!' (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Медиазона" расследовала ошибки следствия в деле об убийстве Немцова 02.11.2020

"Медиазона" и проект Scanner project расследовали материалы дела об убийстве Бориса Немцова и проанализировали ошибки следствия в установлении возможных участников и организаторов преступления.
dpatopbilder - 15.09.2020, Berlin: (L-r): Daria Nawalny, ihr Bruder Zahar, ihr Vater, der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia machen ein Selfie am Krankenbett in der Charite und posten es auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Вопросы Кремля и ответы ЕС в деле об отравлении Навального 17.09.2020

В случае с отравлением Алексея Навального традиционная кремлевская стратегия вбрасывания множества противоречащих друг другу версий не сработает, считает Федор Крашенинников.
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