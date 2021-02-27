Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции, был убит 27 февраля 2015 года. Спустя два года преступление остается нерасследованным.

Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции, был застрелен 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. В его убийстве обвинили пятерых чеченцев, однако следствие так и не смогло найти организатора преступления. По мнению родственников Немцова, дело осталось нераскрытым. На месте убийства политика, на Большом Москворецком мосту, был создан народный мемориал - там выставляются цветы и фотографии Немцова, - который регулярно уничтожается властями.