 Убившего экс-студентку историка исключили из научного совета во Франции | Новости из Германии о России | DW | 10.11.2019

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Россия

Убившего экс-студентку историка исключили из научного совета во Франции

Олег Соколов был членом научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе.

Французский Лион

Французский Лион

Доцента Санкт-Петербургского государственного университета, специалиста по военной истории Франции Олега Соколова, сознавшегося в убийстве своей бывшей студентки и аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, исключили из научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) во французском Лионе. Об этом говорится в распространенном в субботу, 9 ноября, коммюнике.

"Мы с ужасом узнали из СМИ о жестоком преступлении, в котором, предположительно, виновен Олег Соколов… Мы не в состоянии представить, как он мог совершить этот чудовищный акт насилия", - отмечается в заявлении.

"Незамедлительно лишаем его членства в научном совете и выражаем соболезнования и поддержку семье жертвы", - говорится далее в документе.

Допрос завершен

В воскресенье, 10 ноября, стало известно, что следователи завершили допрос Соколова. Мужчина находится в следственном изоляторе, оснований для его госпитализации нет, передает "Интерфакс".

Ранее историк оформил явку с повинной. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности.

Выловили из Мойки 

Олег Соколов утром 9 ноября был найден в реке Мойке в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и две женские руки, отчлененные от тела в области локтя. Вскоре после этого в СМИ распространилась информация о том, что Соколов совершил убийство своей сожительницы и бывшей студентки.  По данным СМИ, избавившись от тела, Соколов якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах туристов. По предварительной версии, мужчина упал в реку, когда пытался выбросить пакет с частями тела девушки. О том, что во время обыска в квартире Соколова были найдены обезглавленное женское тело, голова жертвы и пила, сообщало онлайн-издание 47news.

Доцент Соколов

Олег Соколов - доцент кафедры истории нового и новейшего времени истфака СПбГУ, кандидат исторических наук. Он был приглашенным профессором Практической школы высших исследований в составе университета Сорбонны. По информации СМИ, доцент СПбГУ является "одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России". Он награжден французским орденом Почетного легиона.

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    Автор: Ефим Шуман


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