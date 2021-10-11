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Тяньаньмэнь, площадь в Пекине

4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине протестующие против тоталитаризма студенты (демонстрации проходили с 15 апреля) были разогнаны с применением танков. В результате погибли сотни людей.

Diskussion mit Schriftstellerin Swetlana Alexiewitsch am Deutchen Theater. Berlin, 10.10.21

Мы не хотели крови. Алексиевич о событиях в Минске год спустя 11.10.2021

В Берлине на фестивале Radar Ost показали спектакль по роману Алексиевич "Цинковые мальчики". Нобелевский лауреат после премьеры поделилась мыслями о ситуации в Беларуси год назад.
REFILE - CORRECTING BYLINE IN IPTC A man stands in front of a convoy of tanks in the Avenue of Eternal Peace in Beijing in this June 5, 1989 file photo. On June 4, 2013, is the 24th anniversary of a military crackdown on pro-democracy movement in Beijing's Tiananmen Square. REUTERS/Arthur Tsang/Files (CHINA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY ANNIVERSARY)

Microsoft объяснил ошибкой исчезновение фото с площади Тяньаньмэнь в поисковике Bing 06.06.2021

Изображение человека перед танками в Пекине исчезло из выдачи поиска в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь. Через несколько часов ошибку исправили, уверяют в Microsoft.
People hold up their phones with the light on in the Causeway Bay district of Hong Kong on June 4, 2021, after police closed the venue where Hong Kong people traditionally gather annually to mourn the victims of China's Tiananmen Square crackdown in 1989 which the authorities have banned citing the coronavirus pandemic and vowed to stamp out any protests on the anniversary. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае 05.06.2021

Премьер Канады призвал использовать Олимпиаду в Пекине как инструмент давления на КНР в вопросе соблюдения прав человека. Китай раскритиковал дипмиссии ЕС и США за акцию в Гонконге в годовщину событий на Тяньаньмэнь.
04.06.2019 *** Thousands of people attend a candlelight vigil for victims of the Chinese government's brutal military crackdown three decades ago on protesters in Beijing's Tiananmen Square at Victoria Park in Hong Kong, Tuesday, June 4, 2019. Hong Kong is the only region under Beijing's jurisdiction that holds significant public commemorations of the 1989 crackdown and memorials for its victims. Hong Kong has a degree of freedom not seen on the mainland as a legacy of British rule that ended in 1997. (AP Photo/Kin Cheung) |

Берлин призывает Пекин освободить политзаключенных 04.06.2020

В годовщину разгона мирного протеста на площади Тяньаньмэнь правительство Германии обратилось к Пекину с призывом уважать права человека.
FILE PHOTO: Hong Kong democracy activist Joshua Wong speaks outside the Legislative Council building in Hong Kong, China, July 2, 2019. REUTERS/Jorge Silva/File Photo

Лидеры гонконгских протестов просят Меркель о поддержке 04.09.2019

Джошуа Вон и другие гонконгские активисты попросили Ангелу Меркель о встрече, предупредив о возможности повторения событий на площади Тяньаньмень. Немецкий канцлер готовится к визиту в КНР.
29.06.2019 U.S. President Donald Trump shakes hands with China's President Xi Jinping before starting their bilateral meeting during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге 19.08.2019

Повторение в Гонконге событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США, заявил Дональд Трамп.

Сервис знакомств Tinder и Яндекс, или Что ФСБ хочет знать о пользователях? DW Новости (04.06.2019) 04.06.2019

ФСБ потребовала несколько месяцев назад от поисковика "Яндекс" предоставить ключи шифрования данных пользователей, сообщают СМИ. А Роскомнадзор заинтересовался перепиской, а, по сути, личными данными пользователей сервиса знакомств Tinder. Об особом внимании властей к интернет-данным россиян - в нашем сегодняшнем выпуске.
Extraordinary AFET/DEVE/DLAT joint meeting. Presentation by Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, of the ' Joint Communication to the European Parliament and to the Council: European Union, Latin America and the Caribbean â€“ joining forces for a common future '

ЕС призвал власти Китая признать бойню на площади Тяньаньмэнь 04.06.2019

Признание кровавой расправы над студентами на площади Тяньаньмэнь и память об убитых и задержанных важны для будущих поколений, заявила Федерика Могерини.
FILE - In this June 5, 1989 file photo, a Chinese man stands alone to block a line of tanks heading east on Beijing's Changan Blvd. from Tiananmen Square in Beijing. A quarter century after the Communist Party¿s attack on demonstrations centered on Tiananmen Square on June 4, 1989, the ruling party prohibits public discussion and 1989 is banned from textbooks and Chinese websites. (AP Photo/Jeff Widener, File) |

От Тяньаньмэнь до Майдана: площади революций (фотогалерея) 04.06.2019

30 лет назад в Пекине были жестоко подавлены протесты молодежи на площади Тяньаньмэнь. На таких площадях решаются судьбы правителей, стран и народов.
ARCHIV - Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der inhaftierte chinesische Nobelpreisträger Liu Xiaobo will erneut gegen seine Haftstrafe angehen. Seine Verurteilung wegen «Untergrabung der Staatsgewalt» entbehre jeder Grundlage, sagte Lius Anwalt am 19.11.2013 der Nachrichtenagentur dpa in Peking. Foto: Liu Xia (Zu dpa Nobelpreisträger Liu Xiaobo will seine Haftstrafe anfechten) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Лю Сяобо: диссидент без врагов и ненависти 13.07.2017

Лю Сяобо, критик коммунистического режима Китая, не переставал вести мирную борьбу за права человека и демократию, даже находясь в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира скончался 13 июля.
28.10.2015 ***** Tourists walk past Chinese and German national flags fluttering on a lamppost on the Tiananmen Square in Beijing, China, 28 October 2015. German Chancellor Angela Merkel will begin her eighth visit to China on Thursday (29 October 2015) less than a week after the mainland's special relationship with Britain was hailed as experiencing a golden era following President Xi Jinping's state visit to Britain. However, Germany was keen to reinforce its own excellent relations with the mainland, said Michael Clauss, the German ambassador to China. Merkel was expected to hold meetings with state leaders in Beijing before travelling with Premier Li Keqiang to Hefei, the capital city of his home province of Anhui, Clauss said. Copyright: picture-alliance/dpa

В Китае в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь задержаны активисты 05.06.2016

Из-за мероприятия в память о трагических событиях на площади Тяньаньмэнь в Китае задержаны и помещены под надзор шесть активистов. В Гонконге в траурной акции участвовали десятки тысяч человек.
“Tank Man” Beijing Afternoon June 4, 1989 A lone man with shopping bags walks to the center of Beijing’s Chang’an Avenue and temporarily stops the advance of Chinese tanks one day after a blood military crackdown against pro-democracy protestors at the Tiananmen Square. Over two decades later, the fate of the man is still a mystery. The incident has come to symbolize the events at Tiananmen Square and is considered to be one of the most iconic images ever taken. Copyright: Jeff Widener/Associated Press

Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь 01.10.2014

Власти Китая пытаются уничтожить любое воспоминание о восстании на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Но свидетельства сохранились. Например, в снимках фотографа Associated Press Джеффа Уайднера.

Немецкие СМИ: "Гонконг репетирует восстание" (30.09.2014) 30.09.2014

Немецкие СМИ о событиях в Гонконге: британцы построили там правовое общество, люди не откажутся от своих гражданских прав. Демонстранты бросили Пекину самый серьезный вызов со времен восстания на площади Тяньаньмэнь.
Police cars block off the roads leading into Tiananmen Square as smoke rises into the air after a vehicle crashed in front of Tiananmen Gate in Beijing on October 28, 2013. Three people were killed when an SUV vehicle crashed into a crowd in Beijing's Tiananmen Square and burst into flames, state media said, as pictures showed a tower of smoke rising before the Forbidden City. TOPSHOTS CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Теракт на площади Тяньаньмэнь: три человека приговорены к смертной казни 16.06.2014

По сообщениям государственных СМИ Китая, еще один человек был осужден на пожизненное заключение. Остальные четыре фигуранта дела проведут в заключении от пяти до 20 лет.

О чем молчат власти: за воспоминания о кровавом разгоне протестов в КНР грозит тюрьма (04.05.2014) 04.06.2014

25 лет назад, в июне 1989 года, власти КНР жестоко подавили студенческие манифестации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Сотни демонстрантов были убиты. До сих пор в самом Китае на обсуждение этой трагедии наложено табу.

Геофактор коротко: 04.06.2014 17:00 (мск) 04.06.2014

Новости за 100 секунд: Обама встретился с Порошенко, сепаратисты заняли погранчасть в Луганске, агентство Standard & Poor's понизило рейтинги российских банков, в Германии расследуют дело о прослушке телефона Меркель.
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