Тяньаньмэнь, площадь в Пекине

В Китае в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь задержаны активисты

Из-за мероприятия в память о трагических событиях на площади Тяньаньмэнь в Китае задержаны и помещены под надзор шесть активистов. В Гонконге в траурной акции участвовали десятки тысяч человек.