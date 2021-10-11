Тяньаньмэнь, площадь в Пекине

4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине протестующие против тоталитаризма студенты (демонстрации проходили с 15 апреля) были разогнаны с применением танков. В результате погибли сотни людей.
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25 лет назад, в июне 1989 года, власти КНР жестоко подавили студенческие манифестации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Сотни демонстрантов были убиты. До сих пор в самом Китае на обсуждение этой трагедии наложено табу.