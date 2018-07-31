Тяжелый рок без грязи!? (фото)

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен открылся очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире.
Фестиваль проводится с 1990 года. В начале августа на полях вокруг Вакена собирается более 70 тысяч любителей тяжелой музыки. В программе - выступления около двухсот групп. Билеты распродаются за год вперед. Часто в это время здесь идут дожди. Посетители, так сказать, привыкли месить грязь. Это даже стало своего рода частью фестивальной атмосферы и романтики. Нынешнее засушливое лето внесло свои коррективы. От массовых валяний в грязи придется отказаться.
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1800 местных жителей, 80 тысяч металлистов и три дня без сна: каждое лето немецкая деревушка Вакен превращается в эпицентр тяжелого рока.
Эту веселую компанию изготовили специально для популярного музыкального фестиваля Wacken Open Air.
Каждое лето немецкая деревушка Вакен превращается в эпицентр тяжелого рока, где проходит крупнейший в мире фестиваль хеви-метал. Фанаты собираются уже за несколько дней до начала.
В 1990 году в Вакене впервые собрались несколько сотен поклонников тяжелого метала. Это послужило началом проведению крупнейшего в мире фестиваля Wacken Open Air. В этом году туда приехали 75 тысяч человек.