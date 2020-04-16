 Тюльпановый рай в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.04.2021

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По Германии

Тюльпановый рай в Германии (фото)

Чтобы посмотреть на бескрайние поля тюльпанов, жителям Германии не обязательно ездить в Нидерланды. Можно погулять дома.

Поля тюльпанов около Гревенброха (Северный Рейн - Вестфалия)

Гревенброх • В Германии уже вовсю цветут тюльпаны - не только в садах, на дачных участках, перед домами, в городских парках, просто посреди газонов, но и на таких вот полях - на продажу, хотя, глядя на эти фотографии, трудно предположить, что сделаны они не где-то в Нидерландах.

Немецкие тюльпаны - 2021. Фотографии

Поля тюльпанов около Гревенброха (Северный Рейн - Вестфалия)
Поля тюльпанов около Гревенброха (Северный Рейн - Вестфалия)
Поля тюльпанов около Гревенброха (Северный Рейн - Вестфалия)

Так сейчас выглядят поля в окрестностях города Гревенброх в земле Северный Рейн - Вестфалия - своего рода тюльпановой столицы Германии. Некоторые здешние фермерские хозяйства занимаются выращиванием тюльпанов уже более сотни лет.

Прошлый сезон из-за пандемии оказался не самым лучшим - тюльпанов и других цветов жители Германии покупали мало. Поводов было меньше - меньше отмечали дней рождения, других праздников, мероприятий и так далее.  

Розы, тюльпаны, хризантемы

По данным немецкого статистического портала Statista за 2019 год, в рейтинге популярности свежих цветов в Германии тюльпаны (12%) занимали второе место между розами (40%) и хризантемами (11%). Далее следуют подсолнухи (5%) и герберы (4%). Эта статистика отражает данные по монобукетам.

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    Плантации

    Нидерланды занимают первое место в мире по экспорту цветов, причем 80 процентов приходится на торговлю тюльпанами. В Нидерландах зафиксировано около 4000 сортов этих цветов.

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    Так пахнет весна

    Вся страна в марте и апреле пахнет тюльпанами, гиацинтами и нарциссами. А 23 апреля в Нидерландах отмечается пик сезона и проходит парад цветов Bloemencorso Bollenstreek. Стартует он в городе Нордвейк, а заканчивается в Харлеме.

  • Niederlande Beete mit blauen Rändern

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Королевский парк цветов

    Кёкенхоф, что неподалеку от городка Лиссе, - магнит для туристов со всего мира. Его еще называют королевским парком цветов. Начиная с середины марта и до конца мая этот гигантский парк превращается в океан цветов. Специализируется Кёкенхоф на луковичных растениях. А полюбоваться на них приезжают более 800 тысяч туристов ежегодно.

  • Mondrian-Designbeet Keukenhof (Keukenhof)

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    Цветочный неопластицизм

    В 2017 году творческое объединение художников "Де Стейл" ("Стиль"), образованное в Лейдене в 1917 году, отмечает свой столетний юбилей. Одному из основателей сообщества - Питу Мондриану - посвящена вот эта клумба в парке Кёкенхоф. Вообще в этом году в парке можно увидеть различные композиции из цветов, выполненные в стиле неопластицизма - в память о художниках "Де Стейл".

  • Различные сорта тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Происхождение

    Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов - горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. Название "тюльпан" восходит к заимствованному из турецкого языка слову "тюрбан", точнее - к османско-персидскому "tülbend" (по названию ткани).

  • Тюльпаны в Стамбуле

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Как тюльпаны оказались в Европе?

    Более чем 400 лет назад фламандский ученый-энциклопедист, дипломат и писатель Ожье Гислен де Бусбек отправился в качестве посланника австрийского императора в Константинополь. В саду султана как раз цвели тюльпаны, привезенные из Персии. Ожье Гислен де Бусбек, пораженный их красотой, отправил в Вену подарок - луковицы удивительного цветка.

  • В королевском парке цветов Кекенхоф

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Европейская "карьера"

    Нидерландский ботаник Карл Клузиус, работавший садовником у австрийского кайзера и заполучивший пару луковиц, получил должность профессора в городке Лейден и стал разводить тюльпаны в саду при университете. Однажды воры украли у него луковицы, чтобы продать. Как следствие - тюльпаны быстро распространились по всей стране, а спрос на них рос из года в год.

  • Пестролепестной сорт тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Тюльпаномания

    В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

  • Красно-белые - пестролепестной сорт тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Советы по уходу

    Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


Контекст

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Бескрайние поля немецких тюльпанов

Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна.  

Идем срезать тюльпаны

В Германии на некоторых специально обозначенных полях сейчас можно самостоятельно собрать себе букет-другой тюльпанов.  

Яркие тюльпаны на полях Германии

Эта фотография была сделана корреспондентом агентства dpa в городе Дормаген.  

Весна в Голландии

Не переживайте! И на вашей улице будет праздник. Голландцы тоже солнцем не избалованы, потому и сажают повсюду тюльпаны, создающие весеннее настроение при любой погоде.  

Голландские тюльпаны - сезон в разгаре

В конце марта - начале апреля Нидерланды превращаются в океан цветов, а знаменитый королевский парк Кёкенхоф - в магнит для туристов со всего мира.  

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