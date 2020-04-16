Тюльпановый рай в Германии (фото)

Гревенброх • В Германии уже вовсю цветут тюльпаны - не только в садах, на дачных участках, перед домами, в городских парках, просто посреди газонов, но и на таких вот полях - на продажу, хотя, глядя на эти фотографии, трудно предположить, что сделаны они не где-то в Нидерландах.

Немецкие тюльпаны - 2021. Фотографии

Так сейчас выглядят поля в окрестностях города Гревенброх в земле Северный Рейн - Вестфалия - своего рода тюльпановой столицы Германии. Некоторые здешние фермерские хозяйства занимаются выращиванием тюльпанов уже более сотни лет.

Прошлый сезон из-за пандемии оказался не самым лучшим - тюльпанов и других цветов жители Германии покупали мало. Поводов было меньше - меньше отмечали дней рождения, других праздников, мероприятий и так далее.

Розы, тюльпаны, хризантемы

По данным немецкого статистического портала Statista за 2019 год, в рейтинге популярности свежих цветов в Германии тюльпаны (12%) занимали второе место между розами (40%) и хризантемами (11%). Далее следуют подсолнухи (5%) и герберы (4%). Эта статистика отражает данные по монобукетам.

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