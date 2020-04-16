Тюльпановый рай в Германии (фото)

Гревенброх • В Германии уже вовсю цветут тюльпаны - не только в садах, на дачных участках, перед домами, в городских парках, просто посреди газонов, но и на таких вот полях - на продажу, хотя, глядя на эти фотографии, трудно предположить, что сделаны они не где-то в Нидерландах.
Немецкие тюльпаны - 2021. Фотографии
Так сейчас выглядят поля в окрестностях города Гревенброх в земле Северный Рейн - Вестфалия - своего рода тюльпановой столицы Германии. Некоторые здешние фермерские хозяйства занимаются выращиванием тюльпанов уже более сотни лет.
Прошлый сезон из-за пандемии оказался не самым лучшим - тюльпанов и других цветов жители Германии покупали мало. Поводов было меньше - меньше отмечали дней рождения, других праздников, мероприятий и так далее.
Розы, тюльпаны, хризантемы
По данным немецкого статистического портала Statista за 2019 год, в рейтинге популярности свежих цветов в Германии тюльпаны (12%) занимали второе место между розами (40%) и хризантемами (11%). Далее следуют подсолнухи (5%) и герберы (4%). Эта статистика отражает данные по монобукетам.
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Плантации
Нидерланды занимают первое место в мире по экспорту цветов, причем 80 процентов приходится на торговлю тюльпанами. В Нидерландах зафиксировано около 4000 сортов этих цветов.
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Так пахнет весна
Вся страна в марте и апреле пахнет тюльпанами, гиацинтами и нарциссами. А 23 апреля в Нидерландах отмечается пик сезона и проходит парад цветов Bloemencorso Bollenstreek. Стартует он в городе Нордвейк, а заканчивается в Харлеме.
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Королевский парк цветов
Кёкенхоф, что неподалеку от городка Лиссе, - магнит для туристов со всего мира. Его еще называют королевским парком цветов. Начиная с середины марта и до конца мая этот гигантский парк превращается в океан цветов. Специализируется Кёкенхоф на луковичных растениях. А полюбоваться на них приезжают более 800 тысяч туристов ежегодно.
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Цветочный неопластицизм
В 2017 году творческое объединение художников "Де Стейл" ("Стиль"), образованное в Лейдене в 1917 году, отмечает свой столетний юбилей. Одному из основателей сообщества - Питу Мондриану - посвящена вот эта клумба в парке Кёкенхоф. Вообще в этом году в парке можно увидеть различные композиции из цветов, выполненные в стиле неопластицизма - в память о художниках "Де Стейл".
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Происхождение
Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов - горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. Название "тюльпан" восходит к заимствованному из турецкого языка слову "тюрбан", точнее - к османско-персидскому "tülbend" (по названию ткани).
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Голландские тюльпаны манят туристов
Как тюльпаны оказались в Европе?
Более чем 400 лет назад фламандский ученый-энциклопедист, дипломат и писатель Ожье Гислен де Бусбек отправился в качестве посланника австрийского императора в Константинополь. В саду султана как раз цвели тюльпаны, привезенные из Персии. Ожье Гислен де Бусбек, пораженный их красотой, отправил в Вену подарок - луковицы удивительного цветка.
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Голландские тюльпаны манят туристов
Европейская "карьера"
Нидерландский ботаник Карл Клузиус, работавший садовником у австрийского кайзера и заполучивший пару луковиц, получил должность профессора в городке Лейден и стал разводить тюльпаны в саду при университете. Однажды воры украли у него луковицы, чтобы продать. Как следствие - тюльпаны быстро распространились по всей стране, а спрос на них рос из года в год.
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Голландские тюльпаны манят туристов
Тюльпаномания
В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.
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Голландские тюльпаны манят туристов
Советы по уходу
Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!
Автор: Илле Симон, Виктор Вайц