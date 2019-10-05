 Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость | Новости из Германии о Европе | DW | 05.10.2019

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Европа

Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. "У вас отличный день. И не сомневайтесь - грядет независимость", - написала она.

Участники марша за независимость на улицах Эдинбурга

Участники марша за независимость на улицах Эдинбурга

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу на "марш за независимость" вышли тысячи человек. "Какой день! 250 000 с нами маршируют за независимость", - написал в своем Twitter депутат парламента от Национальной партии Шотландии Джоанна Черри. Официальных данных о числе участников акции пока нет.

Контекст

Англичане выходят из Евросоюза, шотландцы предпочли бы остаться. Вопрос теперь в том, захотят ли они повторного голосования об отделении от Великобритании, и допустит ли его Лондон. (16.03.2017)

Первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании, не исключив, что теперь большинство его жителей могут проголосовать "за". (18.09.2019)

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. По ее словам, она в душе вместе с теми, кто вышел на улицы Эдинбурга. Обращаясь к участникам она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".

В минувшую среду Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он намерен осуществить "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей.  Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. Во время плебесцита в 2014 году  55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства.

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