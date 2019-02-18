 Тысячи человек протестовали во Франции против антисемитизма | Новости из Германии о Европе | DW | 19.02.2019

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Европа

Тысячи человек протестовали во Франции против антисемитизма

В Париже к манифестантам присоединился премьер-министр Франции Эдуар Филипп. За прошлый год количество антисемитских преступлений в республике значительно выросло.

Надпись на транспаранте демонстрантов в Париже: Мусульмане против антисемитизма

Надпись на транспаранте в Париже: "Мусульмане против антисемитизма"

Во Франции несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против антисемитизма. В Париже участники акции, среди которых был также премьер-министр Эдуар Филипп, собрались на площади Республики во вторник, 19 февраля, развернув среди прочих транспарант с надписью "Нет банализации ненависти".

К манифестантам в столице Франции присоединились и два экс-президента Франсуа Олланд и Николя Саркози. К участию в акции призвали сразу 18 французских политический партий. Демонстрации стали ответом на произошедшее накануне ночью осквернение еврейского кладбища в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции.

Контекст

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Российские интернет-тролли якобы заинтересовались протестным движением "желтые жилеты" во Франции. DW попыталась разобраться в этом и наткнулась на другую их возможную "операцию". (17.12.2018)

В тот же день действующий президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Катценхайм, где неизвестные разрисовали свастиками 96 еврейских надгробий. "Мы должны действовать, мы должны ввести соответствующие законы, мы должны наказывать", - заявил Макрон на встрече с представителями еврейской общины.

Все больше антисемитских преступлений во Франции

За прошедший год количество преступлений с антисемитским подтекстом во Франции выросло на 74 процента по сравнению с 2017 годом, указывает AFP. По данным МВД Франции, в 2018 году был зарегистрирован 541 подобный инцидент.

В субботу, 16 февраля, участники демонстрации "желтых жилетов" в Париже неожиданно стали оскорблять встретившегося им на пути известного французского философа Алена Финкелькрота. Нынешнюю волну антисемитизма во Франции нельзя сравнивать с эпохой 1930-х, она берет свои истоки не в праворадикальных движениях, а в новом радикальном исламизме, подчеркнул 69-летний философ позже в интервью французскому изданию Le Figaro.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

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    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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В бундестаге почтили память жертв национал-социализма

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Ссылки в интернете

Философ Ален Финкелькрот в Le Figaro

Аудио- и видеофайлы по теме

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

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