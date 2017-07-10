 Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2021

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Германия

Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ

В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.

Акция в защиту прав ЛГБТ в Будапеште

Акция в защиту прав ЛГБТ в Будапеште

Тысячи жителей Венгрии в субботу, 24 июля, вышли на демонстрацию за права людей не гетеросексуальной ориентации. Ежегодный марш Budapest Pride в этом году прошел под знаком конфликта вокруг принятия закона о запрете "гей-пропаганды" и политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной против представителей ЛГБТ-сообщества.

В шествии в центре Будапешта участвовали тысячи человек

В шествии в центре Будапешта участвовали тысячи человек

Как сообщает австрийское издание Der Standard, в организации акции участвовали около 400 добровольцев, которые, в частности, раздавали участникам радужные флажки и собирали пожертвования.

Параллельно в центре Будапешта прошла акция против сторонников ЛГБТ-сообщества. Около 100 националистов скандировали гомофобные лозунги и держали плакаты с аналогичными надписями. Полиция разделила участников обеих акций, и демонстрирующие за права ЛГБТ мирно прошли мимо группы националистов.

В Берлине в гей-прайде участвовали 65 тысяч человек

В тот же день гей-прайд  состоялся и в Берлине. В демонстрации по случаю годовщины Christofer Street Day (CSD), по данным полиции, участвовали около 65 тысяч человек. Как отмечает epd, в этом году мероприятие носило, прежде всего, протестный характер и проводилось под лозунгом "Save our community - save your pride" ("Спасите наше сообщество - спасите ваше достоинство"). 

CSD в центре Берлина

CSD в центре Берлина

Демонстранты выдвинули список из 32 требований. Они призвали принимать меры для сокращения дискриминации на рабочем месте, более последовательно наказывать за преступления на почве гомофобии и отражать в учебных материалах другой образ жизни не гетеросексуальных людей.

В отличие от аналогичных мероприятий до пандемии, на нынешнем прайде отсутствовали празднично украшенные повозки, демонстранты просто прошли пешком через центр Берлина. Впервые в истории Берлина в прайд-параде участвовала белорусская колонна, передает корреспондент DW.

Конфликт ЕС и Венгрии из-за спорного закона

Ранее Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Венгрии из-за дискриминации людей не гетеросексуальной ориентации. Недовольство Брюсселя вызывает вступивший в силу 8 июля закон, который ограничивает информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности. 

Брюссель неоднократно призывал власти Венгрии отказаться от принятия закона о запрете "гей-пропаганды". После его одобрения венгерским парламентом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала его "позором" и пригрозила правовыми последствиями, если Будапешт не внесет в него изменения. Орбан в свою очередь заявил о "беспримерной кампании" против его страны.

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    Автор: Виктор Вайц


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