 Тысячи демонстрантов выступили в Берлине против правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2018

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Германия

Тысячи демонстрантов выступили в Берлине против правых экстремистов

Участники демонстрации в день памяти жертв национал-социализма отметили недопустимость антисемитизма и ксенофобии. При этом акция правых экстремистов собрала около сотни участников.

Участники демонстрации против правых экстремистов 9 ноября

Участники демонстрации против правых экстремистов 9 ноября

Несколько тысяч человек в пятницу, 9 ноября, провели в центре Берлина демонстрацию против акции правых экстремистов. Участники несли плакаты "Разнообразие вместо травли" и "Антисемитизм или ксенофобия любого рода - никогда больше", сообщает dpa.

9 ноября в ФРГ - день памяти жертв национал-социализма в Германии. На траурной церемонии в Берлине, приуроченной к 80-й годовщине еврейских погромов ("хрустальной ночи"), канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к решительной борьбе против расизма, ксенофобии и дискриминации.

Контекст

Среди бела дня в Берлине молодой араб достает ремень и бьет им человека в кипе. Главный редактор DW Инес Поль возмущена и всерьез обеспокоена проявлениями антисемитизма в Германии. (18.04.2018)

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена. (09.11.2018)

"Еврейская жизнь в Германии вновь расцвела, в то же время мы с тревогой наблюдаем рост антисемитизма, который угрожает еврейской жизни в нашей стране и в других районах мира, считавшихся до сих пор безопасными", - заявила она. Федеральный канцлер подчеркнула, что каждый должен защищать основные ценности конституции. 

При этом на "Траурный марш памяти жертв политики" правой группировки "Мы за Германию" пришли около 100 человек. 7 ноября берлинские власти запретили правоэкстремистское шествие. По словам сенатора Андреаса Гайзеля (Andreas Geisel), демократическое общество может выдержать "многое", но не должно позволять происходить всему, и "в первую очередь - от тех, кто презирает нашу демократическую общность". Позднее административный суд Берлина отметил запрет.

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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Еврейская жизнь в Германии снова расцвела, однако она омрачена проявлениями антисемитизма, заявила канцлер ФРГ. Меркель призвала решительно бороться с расизмом и ксенофобией.

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