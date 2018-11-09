Тысячи демонстрантов выступили в Берлине против правых экстремистов

Несколько тысяч человек в пятницу, 9 ноября, провели в центре Берлина демонстрацию против акции правых экстремистов. Участники несли плакаты "Разнообразие вместо травли" и "Антисемитизм или ксенофобия любого рода - никогда больше", сообщает dpa.

9 ноября в ФРГ - день памяти жертв национал-социализма в Германии. На траурной церемонии в Берлине, приуроченной к 80-й годовщине еврейских погромов ("хрустальной ночи"), канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к решительной борьбе против расизма, ксенофобии и дискриминации.

"Еврейская жизнь в Германии вновь расцвела, в то же время мы с тревогой наблюдаем рост антисемитизма, который угрожает еврейской жизни в нашей стране и в других районах мира, считавшихся до сих пор безопасными", - заявила она. Федеральный канцлер подчеркнула, что каждый должен защищать основные ценности конституции.

При этом на "Траурный марш памяти жертв политики" правой группировки "Мы за Германию" пришли около 100 человек. 7 ноября берлинские власти запретили правоэкстремистское шествие. По словам сенатора Андреаса Гайзеля (Andreas Geisel), демократическое общество может выдержать "многое", но не должно позволять происходить всему, и "в первую очередь - от тех, кто презирает нашу демократическую общность". Позднее административный суд Берлина отметил запрет.

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