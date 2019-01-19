 Тысячи венгров протестуют против политики Орбана | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2019

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Европа

Тысячи венгров протестуют против политики Орбана

Уже больше месяца в Венгрии проходят акции протеста против повышения количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Профсоюзы называют новый законодательный акт "законом о рабстве".

Протесты в Будапеште

Протесты в Будапеште

Многотысячные демонстрации прошли в субботу, 19 января, по всей Венгрии, их участники выражали протест против политики правительства, возглавляемого правонационалистическим премьер-министром Виктором Орбаном.

Контекст

В Венгрии продолжаются массовые протесты против нового трудового законодательства, сильно ухудшившего права наемных работников. Премьер Орбан считает демонстрации результатом заговора. (18.12.2018)

Депутаты Европарламента одобрили штрафную процедуру в отношении Венгрии. Теперь Совету ЕС предстоит решить, наложат ли на страну санкции, лишающие ее права голоса в этой структуре. (11.09.2018)

В столице страны Будапеште, где около 2000 горожан прошли по центру города с флагами Венгрии и ЕС, а также в 60 других крупных и мелких венгерских городах граждане протестовали против нового закона, предполагающего резкое повышение сверхурочных часов работы. В Сексарде, в 150 километрах южнее Будапешта, а также в других городах оппозиционеры выражали свой протест, блокируя автомобилями движение по одной стороне улиц.

Протесты в Венгрии начались сразу после принятия 12 декабря нового закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Венгерские власти рассматривают протесты как часть предвыборной борьбы перед выборами в Европарламент, которые состоятся этой весной, и обвиняют противников нового закона в том, что поддерживают массовую иммиграцию в Европу.

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  • Участники протестов в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Покончить с коррупцией

    Согласно декрету правительства, в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Это могло коснуться и лидера социал-демократов Драгни, который как раз проходит по делу о служебном злоупотреблении (речь идет о сумме около 24 тысяч евро). Такой поворот событий вызвал у людей неприятное ощущение обмана.

  • Живая цепь из протестующих вокруг здания парламента

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Живая цепь вокруг парламента

    В ходе протестов 4 февраля граждане замкнули живую цепь и вокруг здания парламента. Председателем Сената является Кэлин Попеску-Тэричану, лидер мелкой партии ALDE, образовавшей правящую коалицию с PSD. Председатель менее значимой Палаты депутатов - сам Ливиу Драгня. "Так мы показываем, что это здание принадлежит не им, а нам", - пояснил Кристиан Наду, один из участников трехкилометровой цепи.

  • Участник акции протеста Михай Оприца, 31-летний IT-специалист

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  • Плакаты в руках протестующих - политики в тюремных робах

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Протесты набирают ход

    "Воры, воры, вы воры!" - скандирует народ. Хотя правительству удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте, самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года пока лишь набирают ход. На некоторых плакатах написано по-английски: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). Здесь обыгрывается имя главного социал-демократа Ливиу Драгня , которого называют еще "королем воров".

  • Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

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  • Гигантский румынский флаг, изображенный с помощью огней тысяч смартфонов, которые подсвечивают красные, синие и желтые полоски бумаги

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Румынский Майдан

    Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги - гигантский румынский флаг. Правительство тянет время, рассчитывая на снижение накала протеста. Однако люди настроены серьезно и продолжают выходить на румынский Майдан, требуя продолжения борьбы с коррупцией и демократических реформ. Борьба за правовое государство переходит в следующую фазу.

    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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Орбан, протесты в Венгрии и при чем тут закон о рабстве?

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Правительство Румынии пошло навстречу протестующим, отозвав скандальный декрет об амнистии коррупционеров. Но этого уже мало, теперь люди требуют отставки кабинета. Об этом - галерея DW. (18.02.2017)  

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