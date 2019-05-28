 Тысячи австрийцев вышли на акцию против правых популистов | Новости из Германии о Европе | DW | 21.09.2019

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Европа

Тысячи австрийцев вышли на акцию против правых популистов

За неделю до внеочередных парламентских выборов в Австрии прошли протесты против переизбрания коалиции из консерваторов и правых популистов.

Демонстрация в Вене

Демонстрация в Вене

Около 8 тысяч человек в субботу, 21 сентября, вышли на улицы Вены на марш против возможного переизбрания коалиционного правительства,состоящего из консервативной Австрийской народной партии (АНП) и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). Под лозунгом "Нет черно-синим" - это цвета коалиции, демонстранты прошлись по улицам с плакатами до здания парламента страны.

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По данным организаторов, на митинг пришли около 8 тысяч человек. От полиции данных по числу участников демонстрации не поступало. К протесту жителей Вены призывали несколько австрийских правозащитных организаций и профсоюзов. На митинг также пришли представители Социал-демократической партии Австрии, оппозиционной партии "Сейчас" и "зеленых".

Альянс из консерваторов под управлением бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца и правых популистов, которыми руководил Хайнц-Кристиан Штрахе, правил страной в течение 18 месяцев с декабря 2017 года. В конце мая парламент выразил Курцу вотум недоверия из-за разразившегося скандала. Это стало первым случаем в послевоенной истории Австрии, когда Национальный совет выразил вотум недоверия канцлеру.

Скандал с мнимой богатой россиянкой

Хайнца-Кристиана Штрахе, который тогда занимал пост вице-канцлера, обвинили в сговоре с богатой россиянкой, наличие которого подтверждают записи скрытой камеры, сделанные во время беседы Штрахе и женщины на вилле на острове Ибица в июле 2017 года.

На видеозаписи, снятой неизвестными и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Штрахе обещал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.

На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку. На фоне скандала Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы, которые состоятся 29 сентября.

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    Автор: Илья Коваль


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