Тысяча слез американского фотографа

Причины, по которым мы плачем, могут быть самыми разными: радость, грусть, нарезанный лук или песчинка в глазу. Кажется, что все слезы одинаковые, но если взглянуть на них под микроскопом, можно найти немало отличий.
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