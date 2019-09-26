Тысяча слез американского фотографа

Слеза слезе рознь

Что можно увидеть на этом снимке? На первый взгляд кажется, что это географическая карта или фото, сделанное с помощью дрона. В действительности же это слезы - слезы горя и благодарности. По оценкам, каждый человек в среднем за всю жизнь проливает от 80 до 100 литров слез - кто-то больше, а кто-то меньше.