 Тысяча слез американского фотографа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.09.2019

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Культура и стиль жизни

Тысяча слез американского фотографа

Причины, по которым мы плачем, могут быть самыми разными: радость, грусть, нарезанный лук или песчинка в глазу. Кажется, что все слезы одинаковые, но если взглянуть на них под микроскопом, можно найти немало отличий.

  • Слезы грусти и благодарности

    Слеза слезе рознь

    Что можно увидеть на этом снимке? На первый взгляд кажется, что это географическая карта или фото, сделанное с помощью дрона. В действительности же это слезы - слезы горя и благодарности. По оценкам, каждый человек в среднем за всю жизнь проливает от 80 до 100 литров слез - кто-то больше, а кто-то меньше.

  • Слезы надежды

    Слеза слезе рознь

    В 2008 году у американского фотографа Роуз-Линн Фишер возник вопрос, отличаются ли слезы грусти от слез радости. Она поместила несколько слезинок на предметное стекло и сфотографировала их под микроскопом. При 400-кратном увеличении оказалось очевидным, что внешний вид каждой слезинки отличается. На этом фото, например, художница запечатлела слезы надежды.

  • Обложка альбома Роуз-Линн Фишер Топография слез

    Слеза слезе рознь

    С того момента Роуз-Линн начала собирать слезы - в основном свои собственные - датировать, высушивать, фотографировать и давать им названия. Как говорит сама художница, за это время она рассмотрела около 1000 экземпляров. Каждый из ее снимков рассказывает свою историю. Они собраны в альбоме фотографа "Топография слез".

  • Слеза

    Слеза слезе рознь

    Существует три типа слез: базальные, рефлекторные и эмоциональные. У них разные функции, а следовательно, и химический состав. Базальные слезы выделяются постоянно в небольших количествах, питают и увлажняют глаза, а также защищают их от пыли и грязи.

  • Слеза сострадания

    Слеза слезе рознь

    Слезная жидкость состоит из трех слоев. Первый - на роговице глаза - несколько слизистый слой муцина. Выше находится средний слой, на 98 процентов состоящий из воды. Внешний липидный слой не дает слезе быстро испариться, герметизирует и защищает глаз. Еще одно фото серии Роуз-Линн - слеза сострадания.

  • Слезы раскаяния

    Слеза слезе рознь

    Слезы состоят из воды, солей, белков, ферментов и жиров. В зависимости от причины, по которой мы плачем, состав слезной жидкости может отличаться. Это, например, слезы раскаяния.

  • Слезы от резки лука

    Слеза слезе рознь

    Еще один тип слез - рефлекторные. Их вызывают инородные тела или воздействие окружающей среды - например, слезы могут спровоцировать попавшая в глаз песчинка или же лук. Он содержит аминокислоты, раздражающие глаза. Рефлекторные слезы помогают очистить глаз от раздражителя, поэтому они в основном состоят из воды.

  • Слезы усталости

    Слеза слезе рознь

    Третий тип слез - эмоциональные слезы. Они возникают как следствие стимуляции вегетативной нервной системы, когда мы испытываем сильные эмоции. На фото - слезы от усталости и истощения. Эмоциональные слезы содержат на четверть больше белков и значительно меньше жидкости, чем рефлекторные.

  • Слезы безразличия

    Слеза слезе рознь

    Слезы под названием "Это не имело никакого значения" Роуз-Линн "пролила" в тот момент, когда ей все было безразлично. Когда она была расстроена из-за неудовлетворенных желаний или, быть может, достигнутых целей. Когда чуть позже эмоции утихли, художница обнаружила под микроскопом одну из самых красивых слезинок.

  • Слезы искупления

    Слеза слезе рознь

    Во время работы Роуз-Линн убедилась, что каждая слеза совершенно особенная. Даже слезы, вызванные одной и той же причиной, могут отличаться. Каждый раз фотограф получает совершенно уникальное изображение. В зависимости от объема слезной жидкости, "потока" слез, того, как быстро они испаряются, от самых мелких отличий в биологическом составе, настроек камеры и микроскопа.

    Автор: Ханна Фукс, Анна Тендитная


  • Слезы грусти и благодарности

    Слеза слезе рознь

    Что можно увидеть на этом снимке? На первый взгляд кажется, что это географическая карта или фото, сделанное с помощью дрона. В действительности же это слезы - слезы горя и благодарности. По оценкам, каждый человек в среднем за всю жизнь проливает от 80 до 100 литров слез - кто-то больше, а кто-то меньше.

  • Слезы надежды

    Слеза слезе рознь

    В 2008 году у американского фотографа Роуз-Линн Фишер возник вопрос, отличаются ли слезы грусти от слез радости. Она поместила несколько слезинок на предметное стекло и сфотографировала их под микроскопом. При 400-кратном увеличении оказалось очевидным, что внешний вид каждой слезинки отличается. На этом фото, например, художница запечатлела слезы надежды.

  • Обложка альбома Роуз-Линн Фишер Топография слез

    Слеза слезе рознь

    С того момента Роуз-Линн начала собирать слезы - в основном свои собственные - датировать, высушивать, фотографировать и давать им названия. Как говорит сама художница, за это время она рассмотрела около 1000 экземпляров. Каждый из ее снимков рассказывает свою историю. Они собраны в альбоме фотографа "Топография слез".

  • Слеза

    Слеза слезе рознь

    Существует три типа слез: базальные, рефлекторные и эмоциональные. У них разные функции, а следовательно, и химический состав. Базальные слезы выделяются постоянно в небольших количествах, питают и увлажняют глаза, а также защищают их от пыли и грязи.

  • Слеза сострадания

    Слеза слезе рознь

    Слезная жидкость состоит из трех слоев. Первый - на роговице глаза - несколько слизистый слой муцина. Выше находится средний слой, на 98 процентов состоящий из воды. Внешний липидный слой не дает слезе быстро испариться, герметизирует и защищает глаз. Еще одно фото серии Роуз-Линн - слеза сострадания.

  • Слезы раскаяния

    Слеза слезе рознь

    Слезы состоят из воды, солей, белков, ферментов и жиров. В зависимости от причины, по которой мы плачем, состав слезной жидкости может отличаться. Это, например, слезы раскаяния.

  • Слезы от резки лука

    Слеза слезе рознь

    Еще один тип слез - рефлекторные. Их вызывают инородные тела или воздействие окружающей среды - например, слезы могут спровоцировать попавшая в глаз песчинка или же лук. Он содержит аминокислоты, раздражающие глаза. Рефлекторные слезы помогают очистить глаз от раздражителя, поэтому они в основном состоят из воды.

  • Слезы усталости

    Слеза слезе рознь

    Третий тип слез - эмоциональные слезы. Они возникают как следствие стимуляции вегетативной нервной системы, когда мы испытываем сильные эмоции. На фото - слезы от усталости и истощения. Эмоциональные слезы содержат на четверть больше белков и значительно меньше жидкости, чем рефлекторные.

  • Слезы безразличия

    Слеза слезе рознь

    Слезы под названием "Это не имело никакого значения" Роуз-Линн "пролила" в тот момент, когда ей все было безразлично. Когда она была расстроена из-за неудовлетворенных желаний или, быть может, достигнутых целей. Когда чуть позже эмоции утихли, художница обнаружила под микроскопом одну из самых красивых слезинок.

  • Слезы искупления

    Слеза слезе рознь

    Во время работы Роуз-Линн убедилась, что каждая слеза совершенно особенная. Даже слезы, вызванные одной и той же причиной, могут отличаться. Каждый раз фотограф получает совершенно уникальное изображение. В зависимости от объема слезной жидкости, "потока" слез, того, как быстро они испаряются, от самых мелких отличий в биологическом составе, настроек камеры и микроскопа.

    Автор: Ханна Фукс, Анна Тендитная


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    Автор: Ефим Шуман


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