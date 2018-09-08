Тыквы - это не только кролики, но и неопознанные летающие объекты (фото)

Осенью во многих местах Германии проходят тыквенные выставки. Побываем на двух самых известных - в Людвигсбурге и Эрфурте.
Смотрите также:
Что немцы готовят из тыквы?
Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню.
Тыквы - это не только вкусный и питательный плод, но и превосходный материал для скульпторов.
Необычные, запоминающиеся и просто интересные августовские фотографии из Германии: от созревших тыкв - до первого снега.
В древние сказочные времена тыквы превращали в кареты. В наши дни из них делают героев популярных мультфильмов...
Садоводы-любители охотятся за новыми мировыми рекордами. В тренде - огромные тыквы, гигантские кабачки, помидоры-великаны. DW рассказывает о моде на овощи размера XXL.
В Германии определили самую тяжелую тыкву этого сезона. Немецкий чемпионат по взвешиванию прошел в баден-вюртембергском Людвигсбурге.
В эти выходные в Бранденбурге прошел земельный чемпионат по взвешиванию тыкв. Победителем, получившим титул "Тыквенного короля", стал Себастиан Людерс из Путлица. Выращенная им тыква потянула на 763 килограмма.