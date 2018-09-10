Тыквенные фестивали Германии (фоторепортаж)

Скульптуры из тыкв

"Кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", - так звучит крылатая фраза из легендарной юмористической миниатюры. Что же тогда сказать об этом ушастом братце - не только оригинальном произведении искусства, но и килограммах малокалорийной витаминной тыквы!? Вегетарианский заяц - мечта вегана!