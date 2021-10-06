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Ту-95

Советский, а затем - российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Опытный экземпляр объекта "95/1", разработанный конструкторским бюро "Туполев", совершил первый полет 12 ноября 1952 года в Советском Союзе. Серийный выпуск Ту-95 начался в 1955 году. После ряда модификаций был создан стратегический самолет-ракетоносец Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности.

13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу 06.10.2021

В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.
Teilnehmer an den Protesten in Brest

Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции 13.09.2021

"Хороводное дело" стало самым масштабным уголовным преследованием участников протестов в Беларуси. Суд вынес уже более 80 приговоров людям, вышедшим на ту акцию. DW поговорила с некоторыми из них.
(210820) -- FRANKFURT, Aug. 20, 2021 (Xinhua) -- Passengers of a flight of Lufthansa bringing evacuees from Afghanistan arrive at Frankfurt International Airport, in Frankfurt, Germany, Aug. 20, 2021. (Photo by Armando Babani/Xinhua)

ФРГ за шесть месяцев с начала года приняла свыше 47 тыс. беженцев 30.08.2021

По мнению эксперта Левой партии Йельпке, Германия должна действовать и продолжить "принимать тех, кто ищет защиты". Ожидается, что по итогам года ФРГ может разместить у себя около 95 тыс. беженцев.
ARCHIV 2008 *** A Sukhoi Su-24 jet fighter drops flares during a joint Kazakh-Russian military exercise at Otar military range, west of Almaty, in this October 3, 2008 file picture. A warplane shot down by Turkey near the Syrian border on November 24, 2015 was a Russian-made SU-24, Turkish presidential sources said, adding it was downed in line with Turkey's rules of engagement after violating Ankara's airspace. Russia's defence ministry said the downed fighter jet was Russian and did not violate Turkish airspace, the RIA news agency reported. REUTERS/Shamil Zhumatov/Files Reuters/S. Zhumatov

В России разбился четвертый военный самолет за месяц 27.08.2021

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми. Летчики катапультировались и доставлены в больницу.
Durchgangslager für sowjetische Kriegsgefangene, Orscha, August 1941 Die Wehrmacht trifft kaum Vorbereitungen. In den völlig überfüllten Lagern fehlt meist jegliche Infrastruktur. Die Gefangenen werden nur unzureichend versorgt. Foto privat: Albert Dieckmann, MBK, Berlin

В ФРГ открыто дело против бывшего охранника лагеря советских военнопленных 21.06.2021

Ныне 95-летний бывший охранник подозревается в соучастии в убийстве. В лагере VI C Bathorn, где он служил, умерло много советских военнопленных.
Hand out photo of a a rendering of supersonic commercial jet Overture, which is currently in development. Over 50 years after Concorde first took to the skies, a brand new supersonic jet is preparing for lift off. Denver based start-up Boom Supersonic has announced it will roll out XB-1, a 1:3 scale prototype of its upcoming supersonic commercial jet Overture, on October 7, with test flights beginning in 2021. The move will help to pave the way for the first commercial supersonic flights since the legendary delta-wing passenger airliner made its last flight in 2003. XB-1 is the first step in bringing supersonic travel back to the world, Blake Scholl, founder and CEO of Boom Supersonic, said. Flights at twice the speed mean we can travel twice as far, bringing more people, places, and cultures into our lives. According to Boom, the purpose of XB-1 is to demonstrate and prove the key technologies for Overture, such as advanced carbon fiber composite construction and computer-optimized high-efficiency aerodynamics. The results of the XB-1 test program, which claims to be 100% carbon neutral, will allow the company to fine tune the design for supersonic airliner Overture. Photo by Nathan Leach-Proffer/Boom Supersonic via ABACAPRESS.COM |

Сверхзвуковые пассажирские лайнеры: новая эра или несбыточные мечты? 17.06.2021

Давно перестали летать британо-французские "Конкорды" и советские Ту-144. Американская компания United Airlines, однако, планирует возродить пассажирскую сверхзвуковую авиацию. Реальны ли такие планы?
Supporters listen to Mexican singer and current candidate for a local deputation for the Citizen Movement Party (Movimiento Ciudadano), Francisca Viveros Barradas, better known as Paquita la del barrio, during a campaign rally, in Veracruz, state of Veracruz, Mexico on May 17, 2021. - An iconic bolero singer, a former Miss Universe and a soap opera star top the list of celebrities hoping to win the Mexican vote in the mid-term elections on June 6. (Photo by VICTORIA RAZO / AE / AFP) (Photo by VICTORIA RAZO/AE/AFP via Getty Images)

В Мексике избирают парламент и региональные органы власти 06.06.2021

Около 95 миллионов избирателей имеют право участвовать в парламентских, региональных и коммунальных выборах в Мексике. С сентября 2020 года в стране были убиты 90 политиков.
2.-Marilyn-Monroe-Amangansett-New-York-1957 © Sam Shaw Inc./www.shawfamilyarchives.com

Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда 01.06.2021

Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
Мэрилин Монро

Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно 01.06.2021

Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.
Syrian President Bashar Assad supporters hold up national flags and pictures of Assad as they celebrate at Omayyad Square, in Damascus, Syria, Thursday, May 27, 2021. (AP Photo/Hassan Ammar)

Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии 28.05.2021

Выборы в Сирии не были "ни свободными, ни честными", заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Башар Асад победил на них с официальным результатом больше 95 процентов голосов.

Северный поток-2 потопят не санкции США, а немецкие экологи? DW Новости (04.05.2021) 04.05.2021

Газопровод "Северный поток-2" готов на 95 процентов. Новая администрация США хоть и грозит участникам проекта новыми санкциями, пока не использует их полный арсенал, не желая портить отношения с Берлином. В этой ситуации на пути строительства "Северного потока-2" появилось новое серьезное препятствие. На этот раз мощный удар по проекту нанесли не США, а немецкие экологи, которые обратились в суд.

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией (08.04.2021) 08.04.2021

В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.
Formel 1: Auftakt der Testfahrten, International Circuit von Sakhir. Mick Schumacher vom Haas F1 Team macht sich für Werbeaufnahmen für die Formel 1 bereit. +++ dpa-Bildfunk +++

Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1" 28.03.2021

Мик Шумахер завершил гонку в рамках Гран-при Бахрейна на 16-й позиции. Оценивая заезд, Шумахер-младший сказал, что "доволен процентов на 95".

"Северный поток-2": могут ли достроить трубу на фоне санкций США? (24.03.2021) 24.03.2021

"Северному потоку-2" США грозят очередными санкциями, но магистраль после годичного перерыва продолжают укладывать. Готовность - 95 процентов. Почему газопровод могут достроить?
January 22-24, 2016. RUSSIA. A Tupolev Tu-22M3 long-range bomber prepares for a combat flight against ISIS targets in Syria. Tu-22M3 bombers have made 18 combat sorties from the territory of the Russian Federation against IS targets near the city of Deir ez-Zor on January 22-24, 2016. Video screen grab. Russian Defence Ministry's Press and Information Department/TASS | (c) picture-alliance/AP/Russian Defence Ministry

Трое военных летчиков погибли после инцидента с Ту-22М3 близ Калуги 23.03.2021

В Минобороны РФ сообщили, что на земле у бомбардировщика сработала система катапультирования, трое летчиков погибли, один госпитализирован.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** +++Archivbild+++ A pedestrian wearing a protective face mask walks past graffiti, depicting a couple kissing wearing protective masks, during the government restriction measures to curb the spread of the novel coronavirus, COVID-19, in central Rome on January 8, 2021. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Коронавирус: правительство Италии объявило на Пасху карантин 12.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 119 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели почти 95 млн пациентов. DW следит за событиями 12 марта.
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