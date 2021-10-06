Советский, а затем - российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Опытный экземпляр объекта "95/1", разработанный конструкторским бюро "Туполев", совершил первый полет 12 ноября 1952 года в Советском Союзе. Серийный выпуск Ту-95 начался в 1955 году. После ряда модификаций был создан стратегический самолет-ракетоносец Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности.
Газопровод "Северный поток-2" готов на 95 процентов. Новая администрация США хоть и грозит участникам проекта новыми санкциями, пока не использует их полный арсенал, не желая портить отношения с Берлином. В этой ситуации на пути строительства "Северного потока-2" появилось новое серьезное препятствие. На этот раз мощный удар по проекту нанесли не США, а немецкие экологи, которые обратились в суд.
В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.