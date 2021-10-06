Северный поток-2 потопят не санкции США, а немецкие экологи? DW Новости (04.05.2021)

Газопровод "Северный поток-2" готов на 95 процентов. Новая администрация США хоть и грозит участникам проекта новыми санкциями, пока не использует их полный арсенал, не желая портить отношения с Берлином. В этой ситуации на пути строительства "Северного потока-2" появилось новое серьезное препятствие. На этот раз мощный удар по проекту нанесли не США, а немецкие экологи, которые обратились в суд.