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Ту-160

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х - 1980-х годах.

Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди лётчиков получил прозвище "Белый лебедь". По кодификации НАТО: Blackjack.

Немецкий ветеран Афганистана - о приходе талибов: я не мог помочь (13.10.2021) 13.10.2021

В Германии 13 октября на высшем уровне чествовали немецких ветеранов-афганцев. За 20 лет миссии бундесвера в этой стране 160 тысяч немецких военных приняли в ней участие. 59 погибли. DW встретилась с бывшим солдатом.

April 2021 *** Montenegro passport, the author is Radomir Kračković

Черногория обнародовала имена получателей "золотых паспортов" 13.10.2021

Россияне составляют большинство из более 160 получателей "золотых паспортов" Черногории, имена которых опубликовали власти в Подгорице.
Teilnehmer an den Protesten in Brest

Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции 13.09.2021

"Хороводное дело" стало самым масштабным уголовным преследованием участников протестов в Беларуси. Суд вынес уже более 80 приговоров людям, вышедшим на ту акцию. DW поговорила с некоторыми из них.
NOVOSIBIRSK, RUSSIA - MAY 29, 2021: Ampoules contain the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine used by a mobile medical team of Novosibirsk City Polyclinic No 24 at a temporary COVID-19 vaccination site on the premises of the Berezka Allotment Association in Leninsky District. Kirill Kukhmar/TASS

Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" 31.08.2021

Желающие жители Словакии могут получить вторую дозу российской вакцины 31 августа. В июле власти в Братиславе вернули РФ 160 из 200 тысяч доз закупленного ими "Спутника V", сославшись на низкий спрос.
22.10.2003 Zwei lettische Grenzsoldaten halten am 22.10.2003 an der lettisch-russischen Grenze bei Terechow (Lettland) ein Fahrzeug an. Im Zuge des bevorstehenden EU-Beitritts ergriff Lettland Maßnahmen zur Verstärkung der Kontrollen an der Landesgrenze zu Russland. Lettland gehört zu den Ländern, die im Jahr 2004 die aus 15 Staaten bestehende Europäische Union auf insgesamt 25 Mitgliedstaaten erweitern werden. © picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov

Глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Беларусью 09.08.2021

Призыв министра внутренних дел балтийской республики обусловлен наплывом нелегальных мигрантов. За последние три дня пограничники задержали за пересечение латвийско-белорусской границы 160 человек.

Michelle Obama's motorcade passes Checkpoint Charlie, the former Berlin Wall crossing point between the GDR and West Berlin, in Berlin, Germany, 19 June 2013. Photo: Nicolas Armer/dpa pixel

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны 09.08.2021

Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Protesters hold flags and placards during a protest against the compulsory vaccination for certain workers and the mandatory use of the health pass called by the French government, on the Droits de l'homme (human rights) esplanade at the Trocadero Square in Paris on July 24, 2021. - Since July 21, people wanting to go to in most public spaces in France have to show a proof of Covid-19 vaccination or a negative test, as the country braces for a feared spike in cases from the highly transmissible Covid-19 Delta variant. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

Во Франции более 160 000 человек выступили против антиковидных мер 24.07.2021

В Париже произошли столкновения агрессивно настроенных ковид-диссидентов с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.
Medical personnel holds a pack of ampules of the Russian Sputnik-V, The first registered vaccine against COVID-19, for photographer in Golestan hospital in the city of Ahvaz 817Km (508 miles) south of Tehran in Khouzestan province on March 14, 2021. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V" 23.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн человек. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 23 июня.
Hand out photo of a a rendering of supersonic commercial jet Overture, which is currently in development. Over 50 years after Concorde first took to the skies, a brand new supersonic jet is preparing for lift off. Denver based start-up Boom Supersonic has announced it will roll out XB-1, a 1:3 scale prototype of its upcoming supersonic commercial jet Overture, on October 7, with test flights beginning in 2021. The move will help to pave the way for the first commercial supersonic flights since the legendary delta-wing passenger airliner made its last flight in 2003. XB-1 is the first step in bringing supersonic travel back to the world, Blake Scholl, founder and CEO of Boom Supersonic, said. Flights at twice the speed mean we can travel twice as far, bringing more people, places, and cultures into our lives. According to Boom, the purpose of XB-1 is to demonstrate and prove the key technologies for Overture, such as advanced carbon fiber composite construction and computer-optimized high-efficiency aerodynamics. The results of the XB-1 test program, which claims to be 100% carbon neutral, will allow the company to fine tune the design for supersonic airliner Overture. Photo by Nathan Leach-Proffer/Boom Supersonic via ABACAPRESS.COM |

Сверхзвуковые пассажирские лайнеры: новая эра или несбыточные мечты? 17.06.2021

Давно перестали летать британо-французские "Конкорды" и советские Ту-144. Американская компания United Airlines, однако, планирует возродить пассажирскую сверхзвуковую авиацию. Реальны ли такие планы?
Heavy smoke and fire rise from Al-Sharouk tower as it collapses after being hit by an Israeli air strike, in Gaza City on May 12, 2021. - An Israeli air strike destroyed a multi-storey building in Gaza City today, AFP reporters said, as the Jewish state continued its heavy bombardment of the Palestinian enclave. (Photo by QUSAY DAWUD / AFP) (Photo by QUSAY DAWUD/AFP via Getty Images)

Израиль бомбил систему тоннелей ХАМАС в секторе Газа 14.05.2021

В операции по разрушению "метро" участвовали 160 израильских самолетов при поддержке танкового огня. В Израиле подчеркнули, что ни один солдат не вступил на территорию сектора Газа.

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией (08.04.2021) 08.04.2021

В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.
January 22-24, 2016. RUSSIA. A Tupolev Tu-22M3 long-range bomber prepares for a combat flight against ISIS targets in Syria. Tu-22M3 bombers have made 18 combat sorties from the territory of the Russian Federation against IS targets near the city of Deir ez-Zor on January 22-24, 2016. Video screen grab. Russian Defence Ministry's Press and Information Department/TASS | (c) picture-alliance/AP/Russian Defence Ministry

Трое военных летчиков погибли после инцидента с Ту-22М3 близ Калуги 23.03.2021

В Минобороны РФ сообщили, что на земле у бомбардировщика сработала система катапультирования, трое летчиков погибли, один госпитализирован.

Больше штрафов. Что творится в мире. Реки пропагандистского бреда – "Заповедник", выпуск 160, 07.03.21 07.03.2021

Сюжет о новых российских законах. В супермаркете “Заповедника” вы можете узнать обо всех последних новостях России и мира. Кремлевские пропагандисты поют о своей работе. Смотрите в 160-м выпуске "Заповедника"!

6401556 29.11.2020 Protesters holding historical white-red-white flags of Belarus show V-signs during a rally March of neighbours against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Во время акций протеста в Беларуси задержаны более 160 человек 31.01.2021

В числе задержанных в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки. Она была освобождена после активного вмешательства в ситуация посольства Швейцарии в Беларуси.

25.07.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 25, 2019: A Tupolev Tu-142 anti-submarine warfare aircraft involved in a rehearsal of the Russian Navy Day Parade on the Neva River. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты 28.12.2020

Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.

"Северный поток-2": оживят ли проект Кремля или у газопровода Путина все же нет будущего? DW Новости 30.11.2020

На этой неделе после почти годового простоя достройка "Северного потока 2 " все же может начаться. Ведь всего осталось проложить 160 километров. Сейчас же речь идет о всего 2,5 километрах трубы.
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