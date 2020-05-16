Турция хочет открыть границы для медицинских туристов

Турция хочет с 20 мая открыть границы для медицинских туристов из 31 страны, включая Россию, Германию и Великобританию. Об этом говорится в директиве турецкого Минздрава, выдержки из которой в субботу, 16 мая, приводит агентство Anadolu.

До въезда в страну пациентам придется зарегистрироваться в турецкой Международной службе медицинского обслуживания (International Health Services Inc., USHAS). После получения от нее предварительного одобрения их документы будут направлены для дальнейшего рассмотрения в профильные государственные органы.

Сопровождать больного при въезде в страну смогут не более двух человек. Всем им придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 48 часов до поездки, или же сделать подобное тестирование в аэропортах страны. Допуск будет разрешен только тем, у кого тесты окажутся негативными.

После въезда в Турцию пациенты и сопровождающие их лица будут доставлены непосредственно в больницу, где им назначено лечение.

При этом в специализированных медучреждениях для клиентов, приезжающих из-за границы, будет выделен отдельный этаж или сектор здания.

Анкара смягчает ограничительные меры

Определен перечень сфер, в которых предоставляются услуги: это - ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Помимо россиян, разрешение будет действительно для граждан Азербайджана, Греции, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркмении, Молдавии, Киргизии, Нидерландов и ряда других государств. При этом Швейцария и Австрия, к примеру, в перечень не попали.

На этой неделе Анкара приступила к планомерному смягчению ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии.

В 2019 году доходы Турции от медицинского туризма составляли около 31,9 млрд евро.

По официальным данным, в стране на 16 мая выявлено около 146 000 инфицированных коронавирусом, скончались свыше 4000 человек.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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