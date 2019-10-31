 Турция сообщила об аресте сестры убитого главы ИГ аль-Багдади | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

Турция сообщила об аресте сестры убитого главы ИГ аль-Багдади

65-летнюю Расмию Авад, сестру Абу Бакра аль-Багдади, задержали на севере Сирии. Официально подробности операции не сообщаются.

Убитый глава террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади (фото из архива)

Убитый глава террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади (фото из архива)

Турецкие власти заявили, что задержали Расмию Авад, сестру Абу Бакра аль-Багдади, убитого руководителя террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). "Арест сестры аль-Багдади - еще один пример успеха нашей антитеррористической кампании", - написал в Twitter во вторник, 5 ноября, Фахреттин Алтун, руководитель пресс-службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По данным Reuters, 65-летняя Авад, а также ее муж, пятеро детей и невестка были задержаны на севере Сирии, недалеко от города Аазаза. Агентство приводит высказывание анонимного чиновника, который высказал надежду, что задержание сестры аль-Багдади позволит получить доступ к "сокровищнице информации о внутренней жизни ИГ". Подробностей задержания от официальных лиц пока не последовало.

О гибели главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации заявил президент США Дональд Трам 27 октября. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, сообщил Трамп и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в операции. 31 октября террористы ИГ подтвердили смерть аль-Багдади.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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