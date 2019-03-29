Турция получила из России компоненты второй батареи ЗРК С-400

Турция во вторник, 27 августа, получила из России компоненты второй батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Поставки всех элементов займут около месяца. Первый груз, состоящий из компонентов этой системы ПВО, прибыл в республику 12 июля.

Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы к октябрю.

С-400 невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО

Приобретение российских ЗРК стало причиной существенных разногласий Анкары и Вашингтона. Представители Соединенных Штатов и НАТО неоднократно предупреждали турецкую сторону, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. В США опасаются, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию Анкарой российского ЗРК и американских истребителей F-35.

Поскольку власти Турции не отказались от сделки с Россией, Соединенные Штаты исключили Анкару из своей программы поставок F-35. Кроме того, 22 августа Вашингтон официально отказался от своего предложения Анкаре о продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Эрдоган и Путин обсудят Сирию в Москве

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа встретился в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Основной темой переговоров является обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, Эрдоган и Путин посетили открытие Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском.

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