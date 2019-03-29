 Турция получила из России компоненты второй батареи ЗРК С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2019

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Мир

Турция получила из России компоненты второй батареи ЗРК С-400

Анкара закупает у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 на 2,5 млрд долларов. США раскритиковали Турцию за покупку российских ЗРК и отказались поставлять Анкаре истребители F-35 и ЗРК Patriot.

Зенитный ракетный комплекс С-400 на полигоне в Алабино

Зенитный ракетный комплекс С-400 на полигоне в Алабино

Турция во вторник, 27 августа, получила из России компоненты второй батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Поставки всех элементов займут около месяца. Первый груз, состоящий из компонентов этой системы ПВО, прибыл в республику 12 июля.

Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы к октябрю.

С-400 невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО

Приобретение российских ЗРК стало причиной существенных разногласий Анкары и Вашингтона. Представители Соединенных Штатов и НАТО неоднократно предупреждали турецкую сторону, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. В США опасаются, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию Анкарой российского ЗРК и американских истребителей F-35.

Контекст

В Турцию доставили из России первые компоненты системы ПВО С-400. DW о том, что в этом оружии особенного, и почему Анкара рискует отношениями с союзниками по НАТО. (12.07.2019)

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

Поскольку власти Турции не отказались от сделки с Россией, Соединенные Штаты исключили Анкару из своей программы поставок F-35. Кроме того, 22 августа Вашингтон официально отказался от своего предложения Анкаре о продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Эрдоган и Путин обсудят Сирию в Москве

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа встретился в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Основной темой переговоров является обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, Эрдоган и Путин посетили открытие Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском.

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    Автор: Александра Ёлкина


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