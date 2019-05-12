 Турция отвергла обвинения в пытках журналистов | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2019

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Европа

Турция отвергла обвинения в пытках журналистов

По словам корреспондента Die Welt Дениза Юджела, его избивали и унижали во время содержания в тюрьме под Стамбулом.

Корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел

Корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел

Турция отрицает, что корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) подвергался пыткам во время нахождения в тюрьме в городе Силиври к западу от Стамбула.

Представитель турецкого МИДа Хами Аксой выразил мнение, что призыв министерства иностранных дел Германии к Анкаре соблюдать Конвенцию ООН против пыток, был "направлен на очернение имиджа Турции". Слова Аксоя приводит в воскресенье, 12 мая, агентство Anadolu.

Контекст

В Турции аннулировали результаты выборов мэра Стамбула. Но независимо от итогов повторного голосования, демократии в стране нанесен серьезный ущерб, считает Эркан Арикан. (07.05.2019)

Президенты Турции, России и Франции, а также канцлер ФРГ встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить будущее Сирии. У Германии имеются четкие цели, и ей есть что предложить. (26.10.2018)

Избирком аннулировал результаты выборов в крупнейшем городе Турции, где кандидат от оппозиции опередил бывшего премьера страны, представлявшего правящую партию. Новое голосование пройдет 23 июня. (06.05.2019)

"Глубоко сожалеем в связи с позицией официальных органов иностранных государств, формирующих свою позицию на основе вымысла и умозаключений, направленных на создание негативного представления о Турции", - заявил представитель МИД этой страны.

Хами Аксой напомнил, что Анкара подписала все документы ООН и Совета Европы по вопросам борьбы с унижающим достоинство обращением. По утверждению представителя турецкого министерства, "все объекты пенитенциарной системы и МВД Турции открыты для международного мониторинга".

МИД ФРГ осуждает любые формы жестокого обращения

Дениз Юджел выступил 10 мая в суде Берлина. В письменной части своих показаний он заявил об избиениях, унижениях и угрозах в первые дни своего пребывания в тюрьме в Силиври.

Позднее представительница МИД ФРГ отреагировала на слова Юджела, подчеркнув, что Германия "осуждает любые формы пыток и жестокого обращения". "Они находятся вне закона", - подчеркнула она, добавив, что Анкара должна "придерживаться международных стандартов", следовать которым она обязалась ранее.

Избиение турецкого обозревателя

Между тем на фоне ситуации с корреспондентом Die Welt стало известно, что избиению подвергся турецкий обозреватель Явуз Селим Демираг. 10 мая на него напали несколько человек с бейсбольными битами на пороге его дома в Анкаре.

Журналиста доставили в больницу с травмами головы и телесными повреждениями. Ранее он выступил в роли ведущего в телепередаче, в которой обсуждалась ситуация с отменой итогов выборов мэра Стамбула.

В результате мартовского голосования победу на выборах одержал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР).

ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. 6 мая избирательная комиссия аннулировала результаты голосования. По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, новое голосование пройдет 23 июня.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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