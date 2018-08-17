 Турция грозит возмездием за новые санкции США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2018

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Мир

Турция грозит возмездием за новые санкции США

Министр торговли Турции сообщила, что Анкара в соответствии с нормами ВТО отреагировала на повышение Трампом пошлин на турецкие сталь и алюминий.

Боксерские перчатки с флагами США и Турции

После заявлений Минфина США о возможности новых санкций в отношении Анкары Турция пригрозила Вашингтону возмездием. С соответствующим заявлением правительство Турции выступило в пятницу, 17 августа.

Соединенные Штаты аннонсировали штрафные меры из-за отказа суда в Измире освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан сообщила, что Анкара в соответствии с доступными в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) механизмами уже отреагировала на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов.

"Мы продолжим" предпринимать соответствующие шаги на данном направлении, указала Пекджан.

Контекст

Президент Турции резко раскритиковал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В то же время политические разногласия между Турцией и Израилем не влияют на их экономические отношения. (13.12.2017)

Наступление Турции в районе Африна вызвало критику Запада. DW объясняет, что стоит за действиями президента Эрдогана, почему недовольны США и какую роль в проведении операции сыграла Россия. (22.01.2018)

Между тем, 17 августа турецкая лира после небольшого укрепления в минувшие дни продолжила падение по отношению к американскому доллару. В отдельные моменты торгов она торговалась по отношению к американской валюте на уровне в 6,1 лиры за доллар, тем самым обесценившись еще на пять процентов.

Дело пастора Эндрю Брансона

В конце июля 50-летний евангелический пастор Брансон, заключенный в турецкую тюрьму в 2016 году, был выпущен судом в Измире из-под стражи под домашний арест. Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину Брансону ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Пастору, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы.

До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.

Высший суд турецкой провинции Измир 17 августа отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона. Ходатайства адвоката пастора Чема Халавюрта об освобождении и о снятии запрета на выезд Брансона за пределы Турции суд отклонил.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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