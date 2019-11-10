 Турция высылает в ФРГ первого немецкого джихадиста ИГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.11.2019

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Мир

Турция высылает в ФРГ первого немецкого джихадиста ИГ

4 ноября в Германию будут отправлены 7 немецких джихадистов, сообщило МВД Турции. Из Турцию уже высланы на родину датский и американский боевики группировки "Исламское государство".

Джихадисты из ФРГ в тренировочном лагере

Джихадисты из ФРГ в тренировочном лагере

Турция вышлет в ФРГ немецкого боевика из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) уже в понедельник, 11 ноября, сообщил представитель МВД Турции Исмаил Чатакли. По его словам, 11 ноября будет отправлен на родину и один датчанин. Американский боевик ИГ уже депортирован в США. "Таким образом, сегодня будет осуществлена высылка из нашей страны трех иностранных боевиков-террористов", - указал Чатакли. 

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Представитель турецкого МИДа также сообщил, что уже 14 ноября в ФРГ будет выслано еще 7 боевиков ИГ с гражданством Германии. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о предстоящем выдворении иностранных джихадистов на родину 8 ноября.

Сотни иностранных джихадистов

По данным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время в турецких тюрьмах содержится 1149 джихадистов ИГ, 737 из них - иностранные граждане. Ранее директор отдела президентской канцелярии по делам коммуникаций Фахреттин Алтун заявил, что Турция вышлет в ФРГ 20 немецких членов ИГ.

Глава МВД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) на прошлой неделе раскритиковал тот факт, что у турецкой стороны нет конкретной информации касательно боевиков ИГ. "Сначала нужно юридически подтвердить, что речь идет о гражданах Гемрании. Если это действительно так, то федеральное правительство обязано принять их", - сказал он.

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