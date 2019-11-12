 Турция вернула в Германию семью предполагаемых джихадистов | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2019

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Европа

Турция вернула в Германию семью предполагаемых джихадистов

Прибывшая из Ирака семья ранее проживала в немецком городе Хильдесхайме и имела связи с салафитами. У одной из женщин во время пребывания под стражей в Турции родился ребенок.

Лагерь для родственников боевиков Исламского государства в Сирии

Лагерь для родственников боевиков "Исламского государства" в Сирии

Турция выслала в Германию немецкую семью, подозреваемую в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило турецкое министерство внутренних дел. Речь идет о семье из семи человек - двух мужчинах, четырех женщинах и ребенке, в четверг, 14 ноября, они вылетели из Стамбула в Берлин.

Контекст

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади перед смертью был обнаружен недалеко от турецкой границы. Его сестру задержали в том же регионе. Жители Турции упрекают власти в игнорировании угрозы со стороны ИГ. (07.11.2019)

Президент США Дональд Трамп считает смерть главаря "Исламского государства" Бакра аль-Багдади своей личной заслугой. Однако его радость совершенно неуместна, пишет Карла Блейкер. (28.10.2019)

Эта семья ранее приехала в Германию из Ирака и жила в городе Хильдесхайм в федеральной земле Нижняя Саксония. В Турцию все семеро прибыли в январе нынешнего года и спустя два месяца были задержаны в городе Самсун. У одной из женщин во время пребывания под стражей родился ребенок.

По данным немецких властей, у всех, за исключением отца семейства, имеется гражданство ФРГ. Постановлений об их аресте в связи с предполагаемой причастностью к радикальному исламскому движению салафитов нет, но отца могут взять под стражу по другим обвинениям. В то же время представитель МВД Германии сообщил журналистам, что не располагает информацией о причастности этой семьи к ИГ.

Анкара намерена выслать 959 подозреваемых в связях с ИГ

14 ноября Турция выслала в Великобританию предполагаемого боевика с британским паспортом. Несколько дней назад Анкара объявила об отправке на родину двух боевиков ИГ - из Германии и Дании.

По данным турецкой газеты Hürriyet, Турция намерена выслать в общей сложности 959 человек, подозреваемых в связях с ИГ, в том числе почти 600 иракцев и сирийцев и около 30 граждан европейских стран.По данным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время в турецких тюрьмах содержится 1149 джихадистов ИГ, 737 из них - иностранцы. 

Смотритетакже:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 26:14

Вдова боевика ИГ: "На меня смотрят как на инопланетянку". Эксклюзив DW. Европа в фокусе

Контекст

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

Ссылки в интернете

Турция высылает в ФРГ первого немецкого джихадиста ИГ  

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Вдова боевика ИГ: "На меня смотрят как на инопланетянку". Эксклюзив DW. Европа в фокусе  

Уничтожение главы ИГ: что произошло в Сирии на самом деле  

Как бизнесмен из Касселя ездил к сыну-боевику ИГ в Сирию - "Европа в фокусе"  

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