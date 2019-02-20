 Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года | Новости из Германии о Европе | DW | 20.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года

Поставки двух зенитно-ракетных комплексов С-400 начнутся в июле, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции. Анкара не согласна с предложением США по ЗРК Patriot.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 в Сирии (фото из архива)

Зенитно-ракетный комплекс С-400 в Сирии (фото из архива)

Турция введет в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 к октябрю 2019 года. Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу NTVв среду, 20 февраля. По его словам, поставка начнется уже в июле, на первом этапе Турция получит два комплекса.

Демир также сообщил, что Анкара в настоящий момент не согласна с предложением США по продаже ЗРК Patriot и не может принять его. Ранее глава Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может закупить у США Patriot при определенных условиях, однако такая сделка будет невозможной, если Вашингтон заставит ее отказаться от покупки российских С-400.

Контекст

Эксперты рассказали DW, почему для Москвы поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 - это средство контроля над Анкарой и чем эта сделка разозлила Вашингтон. (13.09.2017)

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано? (04.09.2018)

ЗРК С-400 не совместимы с системами НАТО

В декабре 2017 года Анкара объявила о заключении договора с Россией о покупке двух ЗРК С-400 в начале 2020 года. Через пять месяцев стало известно, что РФ начала производство комплексов для Турции, и первые поставки запланированы на 2019 год. 

Планы Анкары по закупке ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долларов вызывают обеспокоенность у союзников Турции по НАТО, поскольку они технологически не совместимы с системами альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 05:53
Now live
05:53 мин

А если C-300 или C-400 собьет американский самолет в Сирии? - интервью со спецпредставителем США

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Ссылки в интернете

Глава МИД Турции предостерег США от давления по поводу покупки российских ЗРК С-400  

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу NTV

Поставки С-400 в Турцию: в чем выгода Москвы?

Аудио- и видеофайлы по теме

А если C-300 или C-400 собьет американский самолет в Сирии? - интервью со спецпредставителем США  

Как Россия, Иран и Турция определяют будущее Сирии  

Военно-патриотические лагеря в России: какой урок для детей? - Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность  

Какими будут новые "санкции из ада", которые США готовят против РФ  

Украина объявила в розыск ключевого фигуранта дела о крушении MH17  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно