 Туроператор ″Натали Турс″ прекратил работу | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2018

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Россия

Туроператор "Натали Турс" прекратил работу

Агентство "Натали Турс" опубликовало заявление о приостановке туроператорской деятельности с 4 сентября.

Туристы в Греции (фото из архива)

Туристы в Греции (фото из архива)

Одно из старейших в России туристических агентств "Натали Турс" во вторник, 4 сентября, объявило о прекращениии деятельности компаний, работающих под этим брендом. Как указано на сайте агентства, это произошло в связи с исключением его юридических лиц из Единого реестра туроператоров. "К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России", - сказано в заявлении. За компенсациями клиентам и партнерам рекомендуют обращаться в агентство "Ингосстрах".

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4 июля один из старейших российских туроператоров объявил об аннулировании всех туров вплоть до 30 сентября и пообещал возобновить продажи 1 октября. "Натали Турс" сохраняет планы по возобновлению продаж, пояснил тогда глава компании Владимир Воробьев. "Не планируем останавливаться, ищу деньги на рестарт", - заявил он. В то же время Воробьев признал, что "из-за негативной информации" компания не могла выполнять данные партнерам обязательства, и они начали отключать "Натали Турс" от обслуживания.

13 августа РБК со ссылкой на билетный агрегатор Biletix сообщил, что из-за резкого падения курса рубля билеты из России с 15 августа подорожают на 6-8 процентов.

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    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


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