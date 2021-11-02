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Туристу на заметку

Auf dem Zeigersattel bei Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) nutzen am Dienstag (05.10.2004) vor der Kulisse der Allgäuer Hochalpen Wanderer das Herbstwetter zu einer Bergtour. Bereits am Donnerstag soll es nach Aussage der Meteorologen mit dem Bilderbuch-Herbstwetter vorerst vorbei sein. Foto: Stefan Puchner dpa/lby +++ dpa-Bildfunk +++

Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея) 02.11.2021

Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.
Eine Karaffe und ein Becher mit Apfelwein neben einem Korb mit Äpfeln stehen auf einem Tisch. Apfelwein © racamani #24063216 - Fotolia.com

Яблочное вино - каждый день? 19.09.2021

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.
Wallfahrtskirche Maria Gern bei Berchtesgaden, Deutschland, Bayern, Oberbayern, Berchtesgadener Land Pilgrimage church Maria Gern, Germany, Bavaria, Oberbayern, Upper Bavaria, Berchtesgadener Land BLWS478341 Copyright: xblickwinkel/allOver/TPHx

Туристические маршруты по Германии 14.09.2021

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
14.05.2019, Thüringen, Weimar: Vor der Wiedereröffnung ist das Haus Am Horn zu sehen. Es zählt zum Unesco-Kulturerbe und ist die einzige in der Gründungsstadt der berühmten Designschule realisierte Bauhaus-Architektur. Mit dem Musterhaus «Am Horn» in Weimar demonstrierten die Bauhäusler, wie sie sich 1923 modernes Wohnen vorstellten. Nun wird das wieder eingerichtete Gebäude für Besucher zugänglich gemacht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса 12.09.2021

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
dpatopbilder - 09.02.2020, Großbritannien, Newhaven: Hohe Wellen schlagen am Hafen an einen Leuchtturm. In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. Foto: Matt Dunham/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Германии начинают продавать погоду на 2022 год 07.09.2021

Ровно в полночь с 7 на 8 сентября немецкие метеорологи начнут продавать названия циклонов и антициклонов на 2022 год. Как это происходит, и на что идут полученные средства?
Insel Rügen, Reisereportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Jagdschloß Granitz.

Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген 03.09.2021

Замок спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Burg Gleichen, Wandersleben, Thueringer Wald, Thueringen, Deutschland | Verwendung weltweit

Замок Глейхен - из легенды, записанной русским путешественником Карамзиным 29.08.2021

Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
The Fuggerei, considered to be the oldest social housing project in the world, is celebrating its 500th birthday. A group shot of various Fuggerei residents in front of their apartments, including a family with kids (names unknown), a middle-aged couple (names unknown), and Noel Guobadia. Photo is recent but the exact date is unknown. Although the average residents of the Fuggerei have usually been older pensioners, the estate takes in people from all walks of life. Single parents in need of a break, young adults just starting off in life, and middle-aged couples looking for some peace and quiet are all part of the Fuggerei’s community.

Стоимость аренды жилья не меняется 500 лет? В Германии такое возможно 24.08.2021

Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала "Фуггерай" мало что изменилось.
18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
23.09.2014 Autobahnkirche Siegerland an der A45, Architekten Schneider und Schumacher, Wilnsdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Autobahnkirche Siegerland on the A45, architects Schneider and Schumacher, Wilnsdorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Придорожные храмы в Германии - церкви на немецких автобанах 17.08.2021

В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
Zarte Pflänzchen wachsen am 22.05.2017 auf der Industriebrache der Zeche Zollverein in Essen (Nordrhein-Westfalen) neben dem Gerippe eines alten Kühlturmes. In Essen wollen rund 50 Forscher die Flora und Fauna des Zollverein-Geländes unter die Lupe nehmen. (zu dpa/lnw «Wenn der Molch über die Halde huscht: Artenvielfalt am Förderturm» vom 12.06.2017) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты "Цольферайн" 07.08.2021

Шахта "Цольферайн" в Рурской области - не только памятник индустриальной истории, но и уникальный биотоп.
17.06.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Lars Hellmann, Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma Baranowski, saugt Eichenprozessionsspinner vom Stamm einer Eiche ab. Im Frühjahr und Sommer werden sich die Raupen des Eichenprozessionsspinners flächendeckend ausbreiten. Die Städte und Kommunen engagieren Firmen, um die Raupen des Tieres zu bekämpfen. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

Волосатая напасть: походные шелкопряды - угроза для здоровья 05.08.2021

Чем опасны эти гусеницы, и как с этой проблемой пытаются бороться в Германии.

Aufgereihte Strandkörbe am Sandstrand des Ostseebads Binz, dahinter historische Strandvillen mit Bäderarchitektur, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Курортная архитектура "Северного Сорренто" 31.07.2021

В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.

2016 Ein Auto fährt am 10.11.2016 durch einen herbstlich verfärbten Wald bei Sehnde in der Region Hannover (Niedersachsen). Aufnahme mit Langzeitbelichtung und mitgezogener Kamera. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

По Германии - на автомобиле 05.07.2021

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
Leuchtturm Westerhever, Salzwiesen, Westerheversand, Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл 30.06.2021

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. Ваттовое море - 12 лет в списке Всемирного наследия.
04.07.2018, Sachsen, Bad Düben: Ein Schild weist Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. Bei dieser Gefahrstufe ist das Betreten des Waldes verboten. Die lange Trockenheit führt zu vermehrten Wald- und Feldbränden. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Профилактика пожаров и другие правила поведения в лесу 24.06.2021

Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?
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